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Брюссель призвал заморозить платежи ЕС Минску из-за гибели Бондаренко

Европарламент призвал ужесточить меры воздействия на белорусские власти из-за продолжающихся нарушений прав человека и из-а гибели минчанина Романа Бондаренко.

В резолюции, принятой в четверг, 26 ноября, депутаты отметили, что действия двух пакетов санкций ЕС, предпринятых в отношении режима Александра Лукашенко, недостаточны. Европарламент считает, что третий пакет санкций должен затронуть фирмы и бизнесменов, связанных с Лукашенко.

Пресс-конференция представителей ЕС
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Резолюция призывает полностью заморозить переводы средств из бюджета ЕС, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых структур, действующему белорусскому правительству.

Кроме того, депутаты призвали исполнительные органы Евросоюза поддержать международное расследование преступлений режима Лукашенко против белорусского народа.

В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие были избиты сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек погибли.

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