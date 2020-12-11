Поверх барьеров с Игорем Померанцевым. Мой друг Питер Устинов

Писатель Виталий Витальев - об актере Питере Устинове*** Как я был аккомпаниатором. Юрий Векслер - о своей работе с Александром Филипенко*** Жизнь в деревне. Рассказывает крестьянка Валентина Макарьевна.*** Грузинский язык: архаика и современность.