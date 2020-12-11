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Лицом к событию. Путин в обороне от своих

Лицом к событию. Путин в обороне от своих
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Лицом к событию. Путин в обороне от своих

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"Если человек чуть не умер, это не значит, что по любому поводу нужно открывать уголовное дело", - так ответил Владимир Путин Николаю Сванидзе на просьбу начать расследование отравления Алексея Навального. И еще много чем чисто "путинским" он отбрил членов своего совета по правам человека, часть которых, впрочем, со своей стороны старалась сделать эту встречу для него максимально комфортной, простилая соломкой неудобные для него вопросы. Как это было - разбираем с Павлом Гусевым, Иваном Павловым, Сергеем Бачининым, Александром Верховским.

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