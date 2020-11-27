Трамп подтвердил готовность покинуть Белый дом в случае поражения

В четверг Дональд Трамп впервые подтвердил, что он покинет Белый дом после формального признания Джо Байдена победителем президентских выборов коллегией выборщиков, представляющих все 50 штатов.

"Естественно, я это сделаю, и вы это прекрасно знаете, - ответил президент Трамп на вопрос репортера. - Признать поражение будет тяжело, потому что мы знаем, что имело место масштабное мошенничество". Обвинения в мошенничестве в ходе выборов и в нарушении избирательных процедур, которые звучат из уст президента, не были признаны обоснованными судами в нескольких штатах, где избирательный штаб Трамп оспаривал и продолжает оспаривать результаты выборов. Больше десятка исков штаба Трампа были отвергнуты.

Вопрос о том покинет ли Дональд Трамп Белый дом после истечения своего президентского срока поднимался исключительно американской прессой, критиками Трампа. Сам президент никогда не говорил о намерении остаться. Но пока он не готов признать поражение. По его словам, "немало чего может произойти" до момента окончательной сертификации результатов выборов коллегией выборщиков, которая соберется 14 декабря, чтобы официально подать голоса за следующего президента страны. Пока Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп - 232. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов.