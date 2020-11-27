В России впервые выявлено более 27,5 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России (включая аннексированный Крым) впервые суточный прирост новых заражений коронавирусом превысил 27 тысяч - 27 543 случая. Это максимум за весь период пандемии. Умерли за последние сутки 496 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Это на две тысячи больше, чем накануне. При этом продолжается положительная динамика по количеству выписанных. За минувшие сутки в России выздоровели и выписаны 26 682 пациента с COVID-19, что является максимумом за весь период эпидемии.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве - 7 918. Это очередной антирекорд. Умерли за последние сутки 77 человек.

По официальным данным, в России зарегистрировано 2 215 533 случаев коронавирусной инфекции, умерли 38 558 пациентов, выписаны более одного миллиона семисот тысяч.