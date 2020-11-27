В Москве смертность от COVID-19 в октябре выросла в четыре раза

В октябре в Москве было зарегистрировано 13 718 смертей. Это на 3200 случаев больше, чем средний показатель смертности в этот месяц за последние три года. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения. COVID-19 в качестве причины смерти отмечен в 3573 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за октябрь в Москве.

В октябре коронавирус стал основной причиной смерти у 2235 человек. Это более чем на 300 процентов больше, чем в сентябре. Тогда COVID-19 стал основной причиной смерти 543 человек. Сюда включены и те случаи, когда тест был отрицательным, но медицинские исследования показали, что причиной смерти был коронавирус (201 человек). 1029 человек в октябре умерли от других причин, но имели положительный тест на коронавирус. У 309 человек коронавирусная инфекция привела к смертельным осложнениям другого заболевания.

По данным департамента здравоохранения, смертность от COVID-19 в Москве с начала пандемии составила чуть более двух процентов — если учитывать только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти. Если добавить те случаи, когда COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смертность вырастет до 4,3 процентов. По сравнению с предыдущим месяцем эти показатели сократились на 9 и 16 процентов - соответственно, говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.