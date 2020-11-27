Осуждённому по "московскому делу" Малышевскому отказали в УДО

Суд в Удмуртии отказал в условно-досрочном освобождении осужденному по "московскому делу" Эдуарду Малышевскому. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Павла Терентьева. Защита осужденного собирается обжаловать отказ.

Против УДО выступили прокуратура и администрация колонии. В характеристике, предоставленной в суд, указывается , что 51-летнему Малышевскому "свойственен инфантилизм", что он "не регулярно" посещает воспитательные мероприятия, не соблюдает порядок отбывания наказания и "не выполняет требования администрации".

Малышевского задержали 27 июля 2019 года на московской акции протеста. Сначала его отправили под административный арест, а вскоре взяли под стражу по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Согласно постановлению суда, Малышевский выдавил ногами стекло автозака, куда его поместили после задержания на акции протеста в Москве 27 июля. Стекло упало на полицейского в шлеме, который, по утверждению следствия, хоть и не получил травм, но почувствовал физическую боль и головокружение. Малышевский не отрицал, что выдавил стекло, пытаясь остановить полицейских, которые избивали демонстрантов, но отказался признавать вину в насилии.

В декабре 2019 года он был приговорен к трём годам колонии общего режима. Позже Московский городской суд сократил Малышевскому срок наказания на три месяца.

Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.