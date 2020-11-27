"Досье": эксперт ООН по Судану связан с Пригожиным

Финансируемый Михаилом Ходорковским центр "Досье" и британская газета The Guardian утверждают, что обнаружили доказательства того, что профессор Санкт-Петербургского университета Николай Добронравин, занимающий должность регионального эксперта ООН по Судану, тесно сотрудничает со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина.

Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении "Досье", сотрудники Пригожина пытаются добиться снятия санкций ЕС и США со стран Африки, к которым проявляет интерес Кремль. В их числе и Судан, где у Москвы много интересов – вплоть до создания военной базы на берегу Красного моря – и где активно работают структуры Пригожина.

Экспертная группа, в которую входит профессор Добронравин, призвана следить за выполнением миротворческих мер ООН в отношении Судана. На практике, как отмечает "Досье", это означает, что эксперты могут повлиять на решения о введении или отмене санкций, в том числе в отношении компаний и лиц, представляющих интерес для Кремля или Евгения Пригожина.

В апреле 2019 года в Судане был свергнут режим Омара аль-Башира, которому помогали советами российские политтехнологи, однако сотрудничество Судана и России не было свёрнуто.

Как пишет "Досье", США, Франция и Великобритания возражали против кандидатуры Добронравина, но его всё же приняли на работу в ООН. Утверждается, что структуры Пригожина помогали Добронравину готовить документы для трудоустройства. Он также ездил в Центральноафриканскую Республику – ещё одну страну, где Пригожин имеет интересы, – и там его сопровождали сотрудники бизнесмена. "Из внутренней коммуникации сотрудников Пригожина следует, что они принимают непосредственное участие в подготовке отчетов для Организации Объединенных Наций и имеют возможность корректировать данные, которые попадают в организацию", – пишет "Досье".

В комментарии изданию The Guardian Николай Добронравин не исключил, что встречался с сотрудниками Пригожина в ЦАР, однако сказал, что лично не работал на Пригожина и не считает как-то скомпрометированной свою работу в структурах ООН.