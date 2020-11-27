Суд прекратил дело о фейках против главного редактора из Магадана

Магаданский городской суд прекратил административное дело в отношении главного редактора издания "Говорит Магадан" Татьяны Брайс. Её обвиняли в распространении заведомо ложной информации. Об этом Брайс сообщила редакции Сибирь.Реалии.

Предметом судебного разбирательства стала публикация "Говорит Магадан" о том, что врачи детской инфекционной больницы самостоятельно шьют себе марлевые повязки. Суд прекратил дело в связи с отсутствием состава правонарушения. "У нас был свидетель – один из врачей, который рассказал, что врачи шили маски, а также за свой счет покупали средства индивидуальной защиты. Есть чеки. Информация о масках вообще не противоречила официальной позиции, потому что ранее чиновники Минздрава заявили, что врачи шьют маски по поручению министерства", – сказала Брайс.

В ноябре суд также прекратил дело против Татьяны Брайс о публикации, где речь шла о смерти пациента от коронавируса. Этот диагноз впоследствии не подтвердился. О точном диагнозе журналисты "Говорит Магадан" не знали и указали это в материале.