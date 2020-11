"Флюгер, возомнивший себя ветром". Блогеры об интервью Мединского

Утром 26 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выступил бывший министр культуры, а ныне - советник Владимира Путина Владимир Мединский.

Алексей Мосин

В эфир "Эха Москвы" пригласили Мединского, поговорить о том, какой должна быть история в России. После этого можно ожидать приглашения доктора Мясникова, - поговорить о том, какой должна быть в России медицина.

Алексей Банных

Надо признать, что Мясников все таки больше врач, чем Мединский - историк

Олег Пшеничный

Пусть заодно спросят про культуру. Кино, выставки - он эрудит широкого профиля

Кино и выставки Мединский не комментировал, зато главный редактор "Эха" предложил ему изучить недавно опубликованный комикс "Спасти цесаревича Алексея".

Впрочем, позиция Мединского по отношению к комиксам тоже давно известна.

Андрей Ребров

"Я вообще плохо отношусь к комиксам – это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством" - Мединский.

В соцсетях по Мединскому, кажется, уже успели соскучиться - с тех пор, как он покинул пост министра, его высказывания давно не звучали в публичном поле. Глава Российского военно-исторического общества не обманул ожиданий: в эфире прозвучало много спорных тезисов.

Лев Симкин

Это смутно мне напоминает…

"Кто пишет историю, тот определяет будущее", - только что услышал это вот из уст Мединского на "Эхе". Сказано им от себя, на полном серьезе, как нечто очевидное.

Вообще-то в первоисточнике эта фраза звучит немного иначе - "Кто управляет прошлым, - гласит партийный лозунг, - тот управляет будущим". В оригинале – Who controls the past,' ran the Party slogan, 'controls the future.

Оруэлл, 1984

Михаил Плинер

Возможно, что он Оруэлла не читал, он просто так думает.

Алексей Коротаев

Ну что, мы рождены, чтобы Оруэлла сделать былью! Но прелесть ведь: великий историк Мединский Оруэлла то ли читал, то ли нет, но духом его проникся и гордо об этом заявляет. И правда, чего стесняться в родном отечестве! Вперёд к пятиминуткам ненависти!

Дмитрий Стахов

1. Лев Симкин справедливо уличает г-на мединского в практически прямом цитировании "1984"

2. меня это тоже кольнуло, но было не самым главным

3. главное для меня в том, что этот очень глупый (основное свойство г-на мединского) человек путается в понятиях (для него понятия историческая правда, которая у каждого своя, и истина, которая одна, перекрываются полностью) и вновь устраивает исконно отечественное соревнование по количеству произведенных в исполнение смертных приговоров, говоря, что в Катыни (ударение он ставит на первый слог - КАтынь) "наших граждан было убито больше чем поляков"

4. это несомненно достижение, кто бы спорил, есть чем гордиться, как стоит гордиться и потерями в войне, смертями в мирное время, бабы новых нарожают, гебисты новых изм*дохают, г-да мединские и это оправдают, объяснят, главное чтобы страна стояла, чтоб государство процветало, чтоб желтые автобусы вио везли школьников (бесплатно) по местам героических расстрелов...

5. караул!

Утверждение Владимира Мединского, что в Катыни было уничтожено больше советских граждан, чем польских, стало поводом для множества возмущенных комментариев.

Владимир Володин

Он что - этим гордится? Мы расстреляли в Катыни больше своих граждан, чем поляков (в это я готов поверить) - и ничего. А они вот возбухают всё время. Лично я понял Мединского именно так.

Александр Кричевский

Это так же, как гордиться тем, что вклад в победу по результатам Второй Мировой войны со стороны СССР характеризуется числом жертв советских граждан.

Но еще более возмутительным комментаторы сочли тезис, что причиной сталинских репрессий был не Сталин.

Марк Непомнящий

За такой бред Мединского надо снимать с должности. По старой советской традиции Мединский обьявил виноватым народ.

Кирилл Зубков

Можно подумать, Сталин не участвовал в построении этой системы.

Однако стоит отметить, что Мединский при этом по крайней мере признает, что репрессии действительно были.

Алексей Мосин

Недавно стоял в одиночном пикете у Ленина 17. Проходивший мимо гражданин с погонами обронил: "Мало расстреливали". Хватает этого добра.

Александр Герасимов

Думаю, что их очень много, к великому сожалению. История, про которую как раз распинался этот безграмотный "ученый" и "помощник президента" Мединский, ничему русский народ не учит.

Хотя есть и те, кто вполне готов с Мединским согласиться.

Валерий Шубинский

"Ведь причиной репрессий не является плохой Сталин лично. На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы — роль личности в истории... Причиной является система, которая была порождена после 1917-го года. И эта система – дальше об этом можно говорить долгими часами – в конечном счете и привела к маховику репрессий".

Мединский - он, конечно, М*динский... Но в общем это ведь так и есть? Конечно, своеобразие сталинизма - в сочетании прагматической ограниченности целей (в сравнении с Лениным и, с другой стороны, с Гитлером) и сверхчеловеческой, нерасчетливой свирепости средств. Было ли это безальтернативно - уже вопрос.

Григорий Беневич

Это заявление можно (думаю, и нужно) рассматривать и в приложении к современности. Чтоб потом можно было сказать - плох был не ... (и тем паче не кто-то отдельный из его окружения), просто система такая сложилась. Что касается Сталина, то, если бы не было его личной колоссальной ответственности, то после его смерти не произошло бы резких изменений. Система была неотделима от его личности (а личность от системы).

Ученых-историков особенно "порадовало" заявление Мединского, что России нужно обрести "исторический суверенитет" - под этим подразумевается, что существует некая единственно верная с точки зрения государственных идеологов трактовка истории, которая должна навязываться историкам других стран.

Павел Рубцов

Мы уже и до исторического суверенитета дожили?????

(Мединский на Эхе: исторический суверенитет связан с нашей способностью государства самостоятельно трактовать собственную историю). По советнику и председатель.......

Ольга Федянина

Почти год Мединского не было видно и, главное, слышно. Как же хорошо-то было! Но он готовился. «Исторический суверенитет это связано с способностью государства самостоятельно трактовать собственную историю». Мало нам напастей, теперь у нас ещё исторический суверенитет будет.

Павел Пучков

Мединский себе не изменяет: одна ветхая мыслишка в избыточной словесной упаковке (сразу видно, что человек имеет внушительный опыт имитации научной деятельности). Мысль эту он окрестил красивым словосочетанием «исторический суверенитет», что означает монополия на интерпретацию истории, установить которую можно только посредством цензуры, которая даже отредактированной конституцией запрещена. Но научное знание, к счастью, всегда пользовалось привилегией экстерриториальности, и никаким суверенным властям оно не подсудно, поэтому физического, химического, биологического суверенитетов не бывает. И исторического тоже. Будет конкуренция разных интерпретаций, одна из которых (или больше) может быть государственной (ничего хорошего в этом не вижу, но и избежать этого, боюсь, не получится). Попытки навязать единственно верный нарратив, устранить несогласных с ним, уничтожить их труды, изъять из магазинов и библиотек «неправильные книжки» — это сколько угодно. Но прошлое нельзя подчинить государству-суверену, нельзя сделать государственной собственностью. Не тот объект. Так что красивые метафоры придется оставить в стороне. Нужно быть честным и написать примерно так: «желаю (sic!), чтоб прошлое не получало иных интерпретаций, кроме государственных!». Вот и всё. Желание автора вполне понятно. В государственной системе исторических координат он некоторая величина: доктор наук, председатель одного из придворных исторических обществ (да, мне лень погуглить, потому что разницы между РИО и РВИО все равно нет), а в представлении оппонентов — шарлатан. Поэтому он и стремится обеспечить монополию своей корпорации и изничтожить все остальные. Нужно ли с ним спорить? Наверное, нужно, но у оппонентов есть только один аргумент, зато железный: хотите реальных знаний о прошлом — обеспечьте свободную конкуренцию научных школ, потому что научное знание иначе в принципе не добывается. Любые ограничения порождают искажения, а ими гуманитарные науки и без государственного вмешательства сильно грешат. Не хотите — тоже не проблема, создайте единый нарратив. Только это уже будет не научная история, а «Истории от дядя Вовы», так же как раньше были «Истории от папаши (народов) Сосо». Последние, кстати, таким «историческим суверенитетом» располагали, который нашему доктору и в самом смелом сне не снился, но и он вышел весь. Разномыслие все равно победит, потому что извилин у большинства людей больше, чем для действенного «исторического суверенитета» нужно.

Максим Путинцев

История больше не наука. Это приводной ремень власти теперь

В качестве примера такой "суверенной" страны Мединский приводит США. "Хотя государство достаточно молодое, для них исторический суверенитет – это принципиальная позиция. Они трактуют не только собственную историю, они мировую историю трактуют, как считают нужным, и насаждают свое представление о событиях в мире повсюду", - сказал Мединский.

Статья бывшего министра культуры "Семь тезисов об истории", где излагаются все те же постулаты, вышла в октябре. Главный редактор "Эха Москвы" перепечатал ее в журнале "Дилетант" и предложил историкам прокомментировать эти тезисы.

Алексей Венедиктов

Владимир Мединский прислал статью в Дилетант о преподавании истории в школе. Коллеги, готовьтесь отвечать

Андрей Волна

В смысле, - "отвечать по всей строгости закона"?

Евгений Ройзман

Публиковать с комментариями Тамары Эйдельман, Леонида Кацвы и других преподавателей истории.

Не все историки оказались готовы принять такой вызов.

Игорь Хухров

Человек без исторического образования, не имеющий никакого отношения к школе, предлагает обсуждать его взгляды. Ему - хайп, а нам зачем это нужно?

Юлия Хмелевская

И вообще, с какого перепугу "помощник президента" с неуточненными полномочиями и функционалом, не историк и не преподпаватель, что-то там "предлагает" по поводу преподавания истории?

Леонид Кацва

С того перепугу, я бы даже сказал, с того бодуна, что он у нас руководит всей военной историей как председатель РВИО.

Те, кто прочел статью Мединского, публикуют уничтожающие отзывы.

Вадим Акимов

Прочел. Ни малейших упоминаний об истории, как о науке, не нашел. Пристыдил сам себя: зачем искал?? Чего иного ты ждал от Мединского?

Тамара Эйдельман

Прочитала. Театр закрыт. Нас всех тошнит.

Юрий Эскин

Тезисы прочел. По-моему, автор не преподавал историю в школе. Я преподавал (хотя и давно). У меня впечатление, что отвечать не на что. Это не будет профессиональный диалог. Впрочем, соответствует названию издания - Дилетант. Простите, но у меня старомодное представление об этом понятии - примерно - лицо, не имеющее специальной подготовки и занимающееся чем-то не всерьез. А я в своей узкой области - профессионал и разговор с дилетантом мне не интересен.

Константин Иерусалимский

Текст Мединского невменяемый, матовое стекло головного мозга. Поразительно, что напутствия историкам дает человек, не имеющий никакого отношения ни к какой истории вообще. Ну, понятно, что есть сценарий: "Вопрошающий хам, но вопрос-то неплох". О чем? О том, как учитель истории должен понимать исторический транзит между периодами "истории России"? Или о том, как что с чем сравнивать? Меня Мединский научит не сравнивать Ивана Грозного с принцессой Дианой? Отдельный книксен А.А. Венедиктову, который кого-то призывает. Хорошо бы уже по списку, кого именно. О людях дурно не подумаю, но вдруг мы с А.А. разных людей историками называем? Я не удивлюсь.

Вячеслав Козляков

Мединский и позитивизм, что-то напоминает... Недаром автор стремится заполнить "пустоту", возникшую после марксизма (амбициями он никогда не был обделен)... Текст-манипуляция, историкам его обсуждать ни к чему, не везде, где написано история - это история. Вся "методология" Советника, все изыски подчинены одному: сформулировать "позитивную (положительную) историю для "их превосходительств", чтобы можно было в речь вставить, в трубочку свернуть, в папочку положить. И еще стремление показать, что он тоже "имел отношение"... Аргументация всегда с подменой понятий, невзначай проброшены (хотя теперь и без утомительных "на самом деле") цветы зла и раздора, внезапно "Новгородско-Киевская Русь". Вводится небывалое "правопродолжатель", и раз, Советская Россия - это уже империя. Местами есть нечаянные совпадения с реальностью, как они говорят, "по методичке из центра". Надо разбавлять правдой для достоверности, так и пишет: "мы говорим правду, а потому в собственной лжи, "показаниях" никогда не запутаемся"... Свежо предание о докторской диссертации и пяти, якобы, опубликованных книгах, указанных в автореферате, но отсутствующих в природе... Флюгер, возомнивший себя ветром, раздувающий пустоту "исторической политики".

Но и из существования Мединского профессиональное сообщество смогло извлечь свои плюсы.

Никита Соколов

Алексей Венедиктов призывает историков готовиться отвечать Владимиру Мединскому о принципах преподавания истории. Ответ был дан еще семь лет назад, когда державная атака на научную историю только начиналась. Авторы этих тезисов позднее составили костяк Вольного исторического общества.

Василий Кузнецов

Очень здорово, что присутствие в общественно-политическом дискурсе такого перца как Мединский позволяет почувствовать нашу профессиональную общность, и, несмотря на наличие разногласий относительно роли ленд-лиза, 1941 года и пр., либерал Будницкий солидаризируется с почти сталинистом Исаевым в борьбе с тем явлением, которое называется Мединский. Следовательно, труды Мединского сыграли важную роль в формировании профессионального исторического сообщества в России первой четверти XXI в.