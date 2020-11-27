Моряки бундесвера осмотрели турецкое судно на основе разведданных ЕС

У германских военных были основания для обыска турецкого грузового судна в Средиземном море. Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на секретный документ Евросоюза.

Судно давно подозревалось в контрабанде оружия. Этому был посвящён специальный доклад ООН, составленный на основе разведданных, отмечает агентство.

Германский сторожевой корабль перехватил турецкий сухогруз в 200 километрах к северу от ливийского города Бенгази. Моряки бундесвера начали проверку судна в рамках миссии ЕС по борьбе с контрабандой оружия в Ливию. Спустя несколько часов власти Турции наложили вето на обыск.

Анкара выразила возмущение и назвала действия германских моряков незаконными. Минобороны ФРГ заявило, что солдаты бундесвера были абсолютно корректны и действовали строго в рамках европейского мандата.

В начале лета Совет безопасности ООН принял резолюцию о продлении на один год запрета на поставки оружия в Ливию.