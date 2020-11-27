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"Правительство защищает себя от нас"

"Правительство защищает себя от нас"
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"Правительство защищает себя от нас"

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В Петербурге лишили мандата депутата от партии "Яблоко" из муниципального образования "Нарвский округ" Анну Каруличеву. Подобная процедура грозит еще нескольким оппозиционным депутатам. Их обвиняют в предоставлении недостоверных сведений о доходах. Ознакомиться с результатами проверки ни избиратели, ни сами политики не могут. В чем именно подозревают депутатов, никто не знает. Ассоциация независимых депутатов Петербурга выступила с заявлением, в котором говорится, что "проверки независимых депутатов под предлогом нарушений в представленных декларациях о доходах и имуществе политически мотивированы и осуществляются исключительно в отношении оппозиционных депутатов. Претензий к лояльным депутатам у городских властей нет".

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