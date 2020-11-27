Дагестанец получил пять лет за террористическое сообщество в колонии

Суд приговорил жителя Дагестана к пяти годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе, созданном осужденными исправительной колонии в поселке Яшкуль в Калмыкии.
По версии следствия, Сулейманов участвовал в этом сообществе в 2014-2015 годах и покинул его ряды в связи с условно-досрочным освобождением.
Как передает "Интерфакс", Южный окружной военный суд также установил, что Сулейманов прошел идеологическую подготовку и подчинялся установленным в сообществе правилам.
- По версии следствия, террористическое сообщество создал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание в калмыцкой колонии за незаконный оборот оружия. Руководство учреждения за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство его членам.
- О раскрытии террористической ячейки Следственный комитет сообщил в конце 2019 года. В разное время по подозрению в участии в сообществе были задержаны жители Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской области, Кабардино-Балкарии и Бурятии. Всего по делу проходит 40 человек.
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