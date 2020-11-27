Reuters: хакеры из КНДР атаковали разработчика вакцин от COVID-19

Предполагаемые хакеры из Северной Кореи попытались взломать системы британского производителя лекарств и разработчика вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что злоумышленники выдавали себя за рекрутёров и обращались через сайт LinkedIn и мессенджер WhatsApp к сотрудникам AstraZeneca с несуществующими предложениями о работе. Затем хакеры отправляли документы, якобы описывающие должностные обязанности. Эти файлы содержали вредоносный код для получения доступа к компьютеру жертвы.

По словам одного их источников, злоумышленники пытались атаковать в том числе компьютеры разработчиков вакцины от коронавируса. Попытки взлома не увенчались успехом, утверждают собеседники Reuters. Некоторые из учётных записей, использованных в атаках на AstraZeneca, были зарегистрированы на российские электронные адреса, что, возможно, было попыткой ввести следователей в заблуждение, говорят собеседники агентства.

Миссия КНДР при ООН в Женеве не ответила на просьбу агентства о комментарии. Ранее Пхеньян все обвинения в кибератаках отвергал. AstraZeneca от комментариев отказалась.

Количество кибератак на органы здравоохранения, производителей лекарств и увеличилось с началом пандемии коронавируса. В ноябре компания Microsoft заявила, что обнаружила две хакерские группы, нацеленные на разработчиков вакцин. Корпорация не раскрыла названий группировок.

Агентство Reuters ранее сообщало о попытках хакеров их России, Ирана и Китая атаковать системы ведущих мировых производителей лекарств и серверы Всемирной организации здравоохранения. Москва Тегеран и Пекин обвинения отвергли.