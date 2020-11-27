Россия выразила протест США из-за инцидента с эсминцем "Джон Маккейн"

МИД России выразил официальный протест США из-за инцидента с американским кораблём в Японском море.

Во вторник Москва заявила, что один из российских кораблей на Дальнем Востоке обнаружил и предупредил о таране экипаж американского эсминца. Как подчеркнули в российском Минобороны, американское военное судно зашло на два километра в территориальные воды России в заливе Петра Великого.

"Американской стороне по военно-дипломатическим каналам был сделан жесткий демарш. В данной акватории корабли должны соблюдать нормы международного права и законодательства Российской Федерации, касающиеся мирного прохода через ее территориальное море. Эти требования были осознанно нарушены с намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого", – говорится в распространенном в пятницу заявлении российского МИД. В министерстве добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Командование 7-го флота Военно-морских сил США, комментируя 24 ноября инцидент с участием эсминца "Джон Маккейн", выразило несогласие с тем, что эсминец нарушил границу территориальных вод России. США, вопреки позиции Москвы, считают залив Петра Великого международными водами – в соответствии с международным морским правом. Поэтому эсминец "Джон Маккейн" намеренно вошёл в эти воды, чтобы продемонстрировать приверженность США свободе судоходства в международных водах, подчеркнули в руководстве 7-м флотом.

Залив Петра Великого был признан внутренними территориальными водами постановлением Совета министров СССР. Соединённые Штаты и ряд других стран, однако, не признают этот статус – за пределами обычной 12-мильной зоны вдоль российского побережья.