Иран обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика под Тегераном

Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ранее о наличии израильского следа в покушении заявил МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.

Фахризаде умер накануне в госпитале после покушения неподалёку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали учёного в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.

"Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не замедлит наших достижений",— заявил Роухани во время своего выступления, его цитирует агентство Reuters. "В очередной раз злые руки глобального высокомерия обагрены кровью наёмника узурпаторского сионистского режима", — заявил президент Ирана.

Ответственность за убийство возложил на Израиль и посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи. В своём обращении к генеральному секретарю организации он заявил, что Фахризаде участвовал в разработках иранского теста на коронавирусную инфекцию нового типа, цитирует его официальное иранское агентство ИРНА. Вещающий из страны арабоязычный канал "Аль-Алам" заявил, что за убийством стоит израильская спецслужба Моссад. Ранее она уже покушалась на учёного, заявили там.

Источники газеты The New York Times в американской разведке так же предполагают, что за покушением могут стоять израильские спецслужбы. При этом неясно, были ли в курсе подготовки покушения их американские коллеги. Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.

Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.

Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.