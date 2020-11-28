В России вторые сутки подряд выявлено больше 27 000 заразившихся COVID-19

В России вторые сутки подряд выявлено больше 27 000 человек, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

За сутки выявлено 27 100 зараженных коронавирусом, общее число случаев заболевания достигло с начала пандемии 2 242 633 человек. Умерли за день 510, это второй наивысший показатель за историю пандемии.

Выздоровели за всё время 1 739 470 человек. 464 095 находятся на лечении по состоянию на утро субботы. Умерли с начала пандемии, по данным оперативного штаба, 39 068 человек. Эти данные значительно отличаются в меньшую сторону от данных Росстата. По оценке демографов, реальная смертность может быть в разы выше, чем статистика оперативного штаба.