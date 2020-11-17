Регионы России: эпидемия и бесправие

О второй волне пандемии говорили уже давно, но ее как будто не ждали. Все больше сообщений о том, что в регионах проблемы с лекарствами. Больницы заполнены. В Бурятии с 16 по 30 ноября приостановили работу ресторанов и кафе, магазинов и развлекательных заведений. Это первый регион в России, решившийся на повторное введение жёсткого карантина, так как в больницах закончились места для зараженных коронавирусом.

Способна ли созданная Путиным сверхцентрализованная система власти обеспечить населению вне Москвы не просто уровень жизни, но и право на жизнь? Что происходит с местным самоуправлением? Почему пост мэра становится «расстрельной должностью»? Обсудят член Общественной палаты Калининградской области, политик Соломон Гинзбург, независимый географ и политолог Дмитрий Орешкин, географ и политолог, научный сотрудник центра Chatham house (Лондон) Николай Петров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 17 ноября в 19:05