Яхта, принадлежащая старой знакомой Владимира Путина Светлане Кривоногих может охраняться военными кораблями российского флота, утверждает газета "Собеседник".

Издание делает такой вывод на основе одной фотографии из интернета. На ней рядом с яхтой находится противодиверсионный катер Балтийского флота "Юнармеец Балтики". Корабль сопровождал яхту, принадлежащую компании Кривоногих, утверждается в публикации.

Снимок, о котором идёт речь, сделан в апреле 2020 года у приёмного буя на входе в Кронштадтский корабельный фарватер. Корабли могли встретиться там случайно, военный катер мог так же патрулировать акваторию. Однако "Собеседник" утверждает, что яхту Кривоногих иногда замечают с "почётным эскортом охраны".

Светлана Кривоногих привлекла внимание журналистов-расследователей после публикации издания "Проект", в которой утверждается, что петербурженка разбогатела после знакомства с Владимиром Путиным.

В 2003 году Кривоногих родила дочь с отчеством Владимира, очень похожую внешне на Путина. Дочь знакома с детьми старых знакомых Путина, убедилась редакция Радио Свобода, и, возможно, встречалась с президентом. Кремль публикацию "Проекта" назвал "малоубедительной" и несерьёзной, но предметно комментировать не стал.