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"Собеседник" рассказал о военном эскорте яхты матери похожей на Путина девушки

Катер "Юнармеец Балтики"

Яхта, принадлежащая старой знакомой Владимира Путина Светлане Кривоногих может охраняться военными кораблями российского флота, утверждает газета "Собеседник".

Издание делает такой вывод на основе одной фотографии из интернета. На ней рядом с яхтой находится противодиверсионный катер Балтийского флота "Юнармеец Балтики". Корабль сопровождал яхту, принадлежащую компании Кривоногих, утверждается в публикации.

Снимок, о котором идёт речь, сделан в апреле 2020 года у приёмного буя на входе в Кронштадтский корабельный фарватер. Корабли могли встретиться там случайно, военный катер мог так же патрулировать акваторию. Однако "Собеседник" утверждает, что яхту Кривоногих иногда замечают с "почётным эскортом охраны".

Светлана Кривоногих привлекла внимание журналистов-расследователей после публикации издания "Проект", в которой утверждается, что петербурженка разбогатела после знакомства с Владимиром Путиным.

В 2003 году Кривоногих родила дочь с отчеством Владимира, очень похожую внешне на Путина. Дочь знакома с детьми старых знакомых Путина, убедилась редакция Радио Свобода, и, возможно, встречалась с президентом. Кремль публикацию "Проекта" назвал "малоубедительной" и несерьёзной, но предметно комментировать не стал.

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