"Своих не бросает": Рунет о предполагаемой любовнице Путина

Издание "Проект" два дня подряд выстреливало громкими расследованиями. Первое посвящалось "близкой знакомой" начальника Росгвардии Виктора Золотова. Но, как выяснилось, это было только разогревом публики, а "близкие знакомые" водятся и у людей, могущественнее Золотова.

Таких в России и вообще немного, но здесь речь шла о самом Путине. Если верить расследованию, никому не известная, но обладающая многомиллионным состоянием петербурженка Светлана Кривоногих - (бывшая?) любовница Путина и мать его дочери!

Алексей Навальный:

«Проект» нашёл любовницу Путина и его дочь. (Отлично работают, я очень рад, что участвовал недавно в их фандрайзинговой кампании). Но расследование заключается не в вопросе личной жизни, хотя забавно смотреть как у всех этих «православных консервативных лидеров» есть вторые семьи, а в деньгах конечно. Тетенька просто залита деньгами от Ролдугина, банка «Россия» и тд.

Сергей Смирнов:

Третья дочь Путина. Красиво! Раздает страну фаворитам и фавориткам

Андрей Захаров:

Большинство из этой истории запомнит только третью дочь Путина. Кто-то — очередной пример того, как друзья президента буквально задаривают активами и недвижимостью близких к нему женщин.

Но для это прежде всего психоаналитическая история о нашем президенте.

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Мария Певчих:

Феноменальная работа журналистов-расследователей. Качественная, а главное, снимающая искусственное табу с "личной жизни" Путина. Это не личная жизнь, это способ воровства.

Алексей Малаховский:

Чтобы журналисты, сделавшие расследование, чувствовали себя хоть немного в безопасности – поделитесь со всеми знакомыми!

Сергей Ерженков:

Знаменитое путинское «своих не бросаем» распространяется и на бывших любовниц. Я сейчас без всякой иронии и сарказма. К этому можно по-разному относиться, но нельзя не отметить, что своих они тянут на буксире. Годами, десятилетиями, даже если расстались и вместе не живут. В этом тоже проявление пресловутой путинской стабильности.

Дмитрий Трещанин:

Не понимаю, что остановило Баданина от заголовка ПУТИН ПЕРЕПИСАЛ РОССИЮ НА ЛЮБОВНИЦУ

Алексей Садомовский:

Помню, как Немцова многие критиковали за любовниц. Те же люди обожают Путина, который дарит своим любовницам государственную собственность стоимостью в миллиарды рублей. Ну просто взял, украл условно бюджет Нижнего Новгорода и подарил его любовнице. Как в принципе можно считать такого президента хорошим?

Александр Головач:

Теперь понятно, почему Путин называет дочерей "этими женщинами". Очень легко запутаться!

Антон Орехъ:

Лично мне абсолютно наплевать, есть ли у Путина какая-то подруга или подруги, с кем он живет, встречается и так далее. Пусть в этом разбираются любопытные обыватели и желтая пресса – если, конечно, рискнет.

Я не думаю, что мы можем что-то говорить здесь о морали и семейных ценностях. Об этом мог бы говорить бывший президент США Джимми Картер. Его однажды спросили, изменял ли он своей жене. Картер ответил: «Да, один раз – мысленно».

Речь вообще о другом. О том, что знакомства, дружба или романтические отношения с главой государства могут открыть в нашей стране невероятные перспективы перед человеком. У этого человека могут быть великолепные профессиональные качества, а может не быть вообще никаких, кроме того, что он чем-то приглянулся президенту. И эта симпатия превращается даже не в социальный лифт, а космический корабль, который выносит человека на невероятную и незаслуженную высоту.

Я не знаю, кто такая Светлана Кривоногих, но я знаю, кто такие Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Золотов и десятки других. Уже говорил и снова повторю: кажется, ни один человек, с которым Владимир Путин хоть как-то пересекался по жизни и который хоть что-то для Путина значил, не остался без теплого места, хорошей должности, прибыльного бизнеса и замечательной карьеры. По-человечески это даже трогательно: вот уж Путин-то точно своих не бросает. Но это абсолютно неприемлемо для общества, которое никак не может проконтролировать и помешать этому.

В любой демократической стране подобное расследование вызвало бы грандиозный скандал, бросило тень на политика, подорвало его репутацию, а в случае, если бы все изложенные сведения подтвердились, карьера такого человека была бы в политике закончена. В России – всё наоборот.

Геннадий Гудков:

Россия давно поделена между родственниками, друзьями и коллегами Путина. Все они - миллиардеры и мультимиллионеры, владельцы «заводов, газет, пароходов». Их семьи - на Западе.

И 23 млн. нищих, 80 млн. живущих от з/п до з/п без надежды на лучшее. Я не прав?

Николай Кавказский:

Смотреть на то, как они купаются в роскоши, когда россияне живут в нищете также невыносимо, как и на роскошную жизнь советской номенклатуры, сравнивая её с нищей жизнью колхозников и колхозниц.

Дмитрий Гудков:

Интересно только одно: какие ключевые активы страны принадлежат щенкам лабрадора Кони?

Антон Тилипман:

Сползает по крыше старик Кривоногих,

Пронырливый, как коростель.

Фёдор Крашенинников:

У меня была теория, что Путина растлили Кабаевой: подсунули сухарю гимнасточку, которой потребовалось устроить красивую жизнь - и, конечно же, я был не прав. Он всегда был коррупционером.

Анна Монгайт:

Видео очень нарядное. аж два ведущих в кадре, один из которых известный экранный харизматик Роман Баданин, множество локаций для стендапов ( особенно меня впечатлил корреспондент , висящий на подьемнике на фоне горнолыжного курорта Кривоногих) , множество ютубовских примочек- все весело движется , выскакивает , отрезается и анимируется. Даже серьезные расследователи сейчас вынуждены забыть свое респектабельное прошлое и прикидываться юными, игривыми ютуберами. Проект можно понять- о людях, изображений которых нет, и снять которых невозможно,- рассказывать тяжело. немножко обламывает, что все 15 минут ты ждешь главную сенсацию- фотографию девочки Лизы , которая еще в начале проанонсирована не просто как дочь Путина, а его фактический клон. Но по объективным причинам , закон не позволяет показывать детей без разрешения родителей, Лизу мы так и не увидим. Но ,думаю, только пока. Нашли же и Екатерину Тихонову, и Марию Воронцову, увидим мы и новенькую Лизу , и когда-нибудь обязательно всех троих детей от Алины Кабаевой. Отец нации оказался на редкость плодовит

Кстати, отсутствие фото многих и правда напрягает.

Ксения Собчак:

Никаких документов ,никаких совместных фото Кривоногих с Путиным. Ничего. Какой то чиновник что-то по знакомству рассказал. Может и правду сказал. Но расследование-то где? )

Зато главный довод «похожа на Путина». Ссылок, фото и доказательств никаких, но девушка якобы на 70% имеет сходство с Путиным. А если бы было 75% то это уже сам Путин. Шах и гол.

Юлия Витязева:

Да дерьмо это, а не расследование.

Половина ознакомившихся смеётся, другая половина - крутит пальцем у виска. И лишь упоротые вечные 2% завидуют, маскируя своё низменное чувство под возмущение

Дмитрий Скоробутов:

Мне, наивному и чистому, всё казалось, что коллеги из всех СМИ давно пробили дно. Но, как оказалось, и в этом нет пределов совершенству. Я о "расследовании про любовниц Путина и Золотова", которое выдал за сенсацию "Проект".[...]

Кто следующий в очереди из любовниц? Попрыгунья Исинбаева, у которой "путинский сын"?

PS: появление такой бурды - свидетельство ускорения "транзита власти"; опять взялись за путинский ближний круг, за него самого, похоже, заказчик "расследования" знает лучше, когда именно дедушка отойдёт от дел. У меня ощущение, что очень скоро...

Кирилл Шулика:

Кстати, а про статью в "Проекте" про якобы любовницу Путина Светлану Кривоногих и их внебрачного ребенка Собчак права. Нет ни одного доказательства, например, совместной фотографии. Есть слухи, которые может быть и обоснованные, но слухи. Правда они или нет, наверное, будут расследовать уже другие.

Однако сам факт появления такого материала говорит о том, что Путин уже совсем не тот, что был год назад, несмотря на обнуление. Раньше не рискнул бы даже "Проект".

Иван Стариков:

Прикольно. У Путина нашли вторую любовницу, на которую, естественно, записаны миллиарды, и вот именно ЭТО заставит всех понять...

Ребят, после осени 1999 г невозможно придумать более яркого, 100%, прямо в прямом эфире раскрытого и страшного преступления, чем было совершено тогда - со взрывами жилых домов и последующим уничтожением Чечни ради привода к власти одного наследничка.

И если ТОГДА все схавали или заткнулись в ужасе, то никакой гарем из 1000 любовниц не заставит этих людей измениться.

Просто добавили штришок к облику Императора. Изволил иметь не одну жену, а трёх. Изволил поделиться с ними награбленным. Изволил врать, что верит в семейные ценности.

Ну ладно, хоть карикатуры станут поинтересней...