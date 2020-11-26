"Своих не бросает": Рунет о предполагаемой любовнице Путина

Издание "Проект" два дня подряд выстреливало громкими расследованиями. Первое посвящалось "близкой знакомой" начальника Росгвардии Виктора Золотова. Но, как выяснилось, это было только разогревом публики, а "близкие знакомые" водятся и у людей, могущественнее Золотова.
Таких в России и вообще немного, но здесь речь шла о самом Путине. Если верить расследованию, никому не известная, но обладающая многомиллионным состоянием петербурженка Светлана Кривоногих - (бывшая?) любовница Путина и мать его дочери!
«Проект» нашёл любовницу Путина и его дочь. (Отлично работают, я очень рад, что участвовал недавно в их фандрайзинговой кампании). Но расследование заключается не в вопросе личной жизни, хотя забавно смотреть как у всех этих «православных консервативных лидеров» есть вторые семьи, а в деньгах конечно. Тетенька просто залита деньгами от Ролдугина, банка «Россия» и тд.
Третья дочь Путина. Красиво! Раздает страну фаворитам и фавориткам
Большинство из этой истории запомнит только третью дочь Путина. Кто-то — очередной пример того, как друзья президента буквально задаривают активами и недвижимостью близких к нему женщин.
Но для это прежде всего психоаналитическая история о нашем президенте.
Когда будете читать, не забудьте нажать на кнопочку и оформить нам пожертвование. Не потому, что мы бедные, а потом, что это условие того, что подобное расследование — не последнее.
Феноменальная работа журналистов-расследователей. Качественная, а главное, снимающая искусственное табу с "личной жизни" Путина. Это не личная жизнь, это способ воровства.
Чтобы журналисты, сделавшие расследование, чувствовали себя хоть немного в безопасности – поделитесь со всеми знакомыми!
Знаменитое путинское «своих не бросаем» распространяется и на бывших любовниц. Я сейчас без всякой иронии и сарказма. К этому можно по-разному относиться, но нельзя не отметить, что своих они тянут на буксире. Годами, десятилетиями, даже если расстались и вместе не живут. В этом тоже проявление пресловутой путинской стабильности.
Не понимаю, что остановило Баданина от заголовка ПУТИН ПЕРЕПИСАЛ РОССИЮ НА ЛЮБОВНИЦУ
Помню, как Немцова многие критиковали за любовниц. Те же люди обожают Путина, который дарит своим любовницам государственную собственность стоимостью в миллиарды рублей. Ну просто взял, украл условно бюджет Нижнего Новгорода и подарил его любовнице. Как в принципе можно считать такого президента хорошим?
Теперь понятно, почему Путин называет дочерей "этими женщинами". Очень легко запутаться!
Лично мне абсолютно наплевать, есть ли у Путина какая-то подруга или подруги, с кем он живет, встречается и так далее. Пусть в этом разбираются любопытные обыватели и желтая пресса – если, конечно, рискнет.
Я не думаю, что мы можем что-то говорить здесь о морали и семейных ценностях. Об этом мог бы говорить бывший президент США Джимми Картер. Его однажды спросили, изменял ли он своей жене. Картер ответил: «Да, один раз – мысленно».
Речь вообще о другом. О том, что знакомства, дружба или романтические отношения с главой государства могут открыть в нашей стране невероятные перспективы перед человеком. У этого человека могут быть великолепные профессиональные качества, а может не быть вообще никаких, кроме того, что он чем-то приглянулся президенту. И эта симпатия превращается даже не в социальный лифт, а космический корабль, который выносит человека на невероятную и незаслуженную высоту.
Я не знаю, кто такая Светлана Кривоногих, но я знаю, кто такие Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Золотов и десятки других. Уже говорил и снова повторю: кажется, ни один человек, с которым Владимир Путин хоть как-то пересекался по жизни и который хоть что-то для Путина значил, не остался без теплого места, хорошей должности, прибыльного бизнеса и замечательной карьеры. По-человечески это даже трогательно: вот уж Путин-то точно своих не бросает. Но это абсолютно неприемлемо для общества, которое никак не может проконтролировать и помешать этому.
В любой демократической стране подобное расследование вызвало бы грандиозный скандал, бросило тень на политика, подорвало его репутацию, а в случае, если бы все изложенные сведения подтвердились, карьера такого человека была бы в политике закончена. В России – всё наоборот.
Россия давно поделена между родственниками, друзьями и коллегами Путина. Все они - миллиардеры и мультимиллионеры, владельцы «заводов, газет, пароходов». Их семьи - на Западе.
И 23 млн. нищих, 80 млн. живущих от з/п до з/п без надежды на лучшее. Я не прав?
Смотреть на то, как они купаются в роскоши, когда россияне живут в нищете также невыносимо, как и на роскошную жизнь советской номенклатуры, сравнивая её с нищей жизнью колхозников и колхозниц.
Интересно только одно: какие ключевые активы страны принадлежат щенкам лабрадора Кони?
Сползает по крыше старик Кривоногих,
Пронырливый, как коростель.
У меня была теория, что Путина растлили Кабаевой: подсунули сухарю гимнасточку, которой потребовалось устроить красивую жизнь - и, конечно же, я был не прав. Он всегда был коррупционером.
Видео очень нарядное. аж два ведущих в кадре, один из которых известный экранный харизматик Роман Баданин, множество локаций для стендапов ( особенно меня впечатлил корреспондент , висящий на подьемнике на фоне горнолыжного курорта Кривоногих) , множество ютубовских примочек- все весело движется , выскакивает , отрезается и анимируется. Даже серьезные расследователи сейчас вынуждены забыть свое респектабельное прошлое и прикидываться юными, игривыми ютуберами. Проект можно понять- о людях, изображений которых нет, и снять которых невозможно,- рассказывать тяжело. немножко обламывает, что все 15 минут ты ждешь главную сенсацию- фотографию девочки Лизы , которая еще в начале проанонсирована не просто как дочь Путина, а его фактический клон. Но по объективным причинам , закон не позволяет показывать детей без разрешения родителей, Лизу мы так и не увидим. Но ,думаю, только пока. Нашли же и Екатерину Тихонову, и Марию Воронцову, увидим мы и новенькую Лизу , и когда-нибудь обязательно всех троих детей от Алины Кабаевой. Отец нации оказался на редкость плодовит
Кстати, отсутствие фото многих и правда напрягает.
Никаких документов ,никаких совместных фото Кривоногих с Путиным. Ничего. Какой то чиновник что-то по знакомству рассказал. Может и правду сказал. Но расследование-то где? )
Зато главный довод «похожа на Путина». Ссылок, фото и доказательств никаких, но девушка якобы на 70% имеет сходство с Путиным. А если бы было 75% то это уже сам Путин. Шах и гол.
Да дерьмо это, а не расследование.
Половина ознакомившихся смеётся, другая половина - крутит пальцем у виска. И лишь упоротые вечные 2% завидуют, маскируя своё низменное чувство под возмущение
Мне, наивному и чистому, всё казалось, что коллеги из всех СМИ давно пробили дно. Но, как оказалось, и в этом нет пределов совершенству. Я о "расследовании про любовниц Путина и Золотова", которое выдал за сенсацию "Проект".[...]
Кто следующий в очереди из любовниц? Попрыгунья Исинбаева, у которой "путинский сын"?
PS: появление такой бурды - свидетельство ускорения "транзита власти"; опять взялись за путинский ближний круг, за него самого, похоже, заказчик "расследования" знает лучше, когда именно дедушка отойдёт от дел. У меня ощущение, что очень скоро...
Кстати, а про статью в "Проекте" про якобы любовницу Путина Светлану Кривоногих и их внебрачного ребенка Собчак права. Нет ни одного доказательства, например, совместной фотографии. Есть слухи, которые может быть и обоснованные, но слухи. Правда они или нет, наверное, будут расследовать уже другие.
Однако сам факт появления такого материала говорит о том, что Путин уже совсем не тот, что был год назад, несмотря на обнуление. Раньше не рискнул бы даже "Проект".
Прикольно. У Путина нашли вторую любовницу, на которую, естественно, записаны миллиарды, и вот именно ЭТО заставит всех понять...
Ребят, после осени 1999 г невозможно придумать более яркого, 100%, прямо в прямом эфире раскрытого и страшного преступления, чем было совершено тогда - со взрывами жилых домов и последующим уничтожением Чечни ради привода к власти одного наследничка.
И если ТОГДА все схавали или заткнулись в ужасе, то никакой гарем из 1000 любовниц не заставит этих людей измениться.
Просто добавили штришок к облику Императора. Изволил иметь не одну жену, а трёх. Изволил поделиться с ними награбленным. Изволил врать, что верит в семейные ценности.
Ну ладно, хоть карикатуры станут поинтересней...
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.