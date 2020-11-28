Запланированная перестройка российской антарктической станции "Восток" будет отложена на год из-за поломки атомного контейнеровоза "Севморпуть", сообщает газета "Коммерсантъ". Единственное в мире грузовое судно с ядерным двигателем сломалось неподалёку от берегов Анголы и не сможет доставить модули базы в срок.

Восток — единственная российская внутриконтинентальная антарктическая станция. Больше восьми месяцев в году она полностью изолирована от внешнего мира. Станция построена в 1957 году и изношена на 90 процентов. Её сооружения погребены под трёхметровым слоем снега, а перемещение полярников между ними происходит по вырубленным во льду туннелям.

Севморпуть вёз в Антарктику новый зимовочный комплекс, построенный на частные деньги. Комплекс из пяти модулей, включая операционную, оранжерею и спортзал, разбит на 133 части, большинство из которых помещены в сорокафутовые контейнеры размером 12 на 2,5 метра. На отдельном ледоколе были отправлены 98 строителей и механизаторов.

Как рассказывают собеседники "Коммерсанта", контейнеры планировалось на лёд в заливе Прюдс рядом с российской станцией "Прогресс". В середине ноября выгрузка должна была быть закончена, после чего контейнеры должны были быть перевезены на 1,4 тысячи километров вглубь Антарктиды до станции "Восток". Работы там возможны только в летние месяцы — с декабря по февраль, когда температура поднимается до -36 градусов.

Однако в середине октября "Севморпуть" встал в открытом океане, примерно в 200 километрах от столицы Анголы Луанды, свидетельствуют данные MarineTraffic. 15 ноября издание The Barents Observer сообщило о поломке винта на контейнеровозе.

По данным "Коммерсанта", у судна сломалась лопасть гребного винта. Для устранения проблемы было принято решение силами снять ещё одну лопасть, чтобы восстановить симметрию. Однако делать это в открытом океане сложно, а зайти в территориальные воды Анголы атомному судну нельзя без согласования с властями.

Как винт судна, рассчитанного на работу во льдах, мог сломаться в чистой воде, собеседники "Коммерсанта" предположить не берутся. В январе контейнеровоз проходил ремонт в доке и получил все необходимые освидетельствования. После починки винта "Севморпуть" вернётся в док в Санкт-Петербурге для выяснения причины аварии. Вёзший строителей ледокол Капитан Драницын возвращается в Россию.