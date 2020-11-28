Более миллиона россиян оштрафованы из-за ограничений по коронавирусу

Сотрудники российской полиции с начала пандемии привлекли к административной ответственности более одного миллиона человек за нарушения ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Большая часть россиян - более 976 тысяч человек - были оштрафованы за нарушение правил поведения при чрезвычайно ситуации. По данной статье минимально штрафуют на одну тысячу рублей. На втором месте жители Москвы, на которых составили более 109 тысячи протоколов за нарушение статьи административного кодекса столицы о противоэпидемиологических мерах.

Еще 21,5 тысяча протоколов была составлена на россиян, нарушивших законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Минимальный штраф по данной статье составил 15 тыс. рублей. Общая сумма штрафов за нарушения составила как минимум 1,7 миллиарда рублей.

С начала пандемии в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 242 633 случая заражения, выздоровели 1 739 470 человек, умерли 39 068 заболевших. Эти данные значительно отличаются в меньшую сторону от данных Росстата. По оценке демографов, реальная смертность может быть в разы выше, чем фиксирует статистика оперативного штаба.