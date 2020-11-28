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Участницы Pussy Riot привязали к столбу "омоновца"

Участницы Pussy Riot привязали к столбу "омоновца"
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Участницы Pussy Riot привязали к столбу "омоновца"

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В Москве участницы Pussy Riot провели акцию против полицейского насилия. Рядом с Кремлем Мария Алехина и Маргарита Коновалова примотали к столбу лентой с надписью "Осторожно, хрупкое!" художника Фархада Исрафилли-Гельмана, изображавшего омоновца. "С июля прошлого года бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа – полицейское государство", - заявляют участники акции. Фархад Исрафилли-Гельман был задержан полицией.

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