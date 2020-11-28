В Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции нового типа умерла вся семья новорождённого мальчика, сообщает "Фонтанка". 36-летняя женщина родила ребёнка, будучи подключённой к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и умерла в тот же день. Её отец умер за три дня до этого, мать — через четыре дня после. Отец ребёнка неизвестен.

Близких родных у новорождённого Кирея не осталось. В органы опеки подано два заявления от желающих усыновить мальчика. Одно — от двоюродной сестры умершей матери. Одно — от человека, претендующего на то, что он биологический отец ребёнка. Младенец — единственный наследник оставшихся от матери и бабушки с дедушкой квартир, отмечает издание.

Санкт-Петербург занимает второе в России место по числу выявленных больных коронавирусной инфекцией нового типа и по смертности от неё, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. По официальным данным, там выявлены 118 515 заболевших, 5 350 человек умерли. В городе продолжают проходить массовые мероприятия, например, концерты, режим самоизоляции установлен в качестве рекомендации.

С января по октябрь в городе отмечается увеличение смертности почти на 20 процентов по сравнению с обычной, свидетельствуют данные Росстата. Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана отмечал, что 25 ноября в Петербурге был зафиксирован абсолютный рекорд по доставке в больницы пациентов с коронавирусом средней и тяжелой степени.