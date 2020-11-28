Pussy Riot провели акцию против полицейского насилия возле кремля

Участницы группы Pussy Riot Мария Алёхина, Рита Флорес, а также художник Фархад Исрафилли-Гельман в субботу провели у Кремля акцию против полицейского насилия "Осторожно, хрупкое!". Об этом сообщает "Новая газета".

Алёхина и Флорес оделись в русский народный костюм и привязали скотчем к столбу Исраффили-Гельмана, который был в форме сотрудника ОМОН. Акционисты таким образом выступили против пыток и насилия стороны работников и работниц полиции. "Бумажный стаканчик и пластиковая бутылка беспричинно стали называться оружием, но ведь самое жуткое оружие, направленное против простого народа – полицейское государство. Опасен ли бумажный стаканчик/пластиковая бутылка? Нет! Они становятся опасными при взаимодействии с себе подобным." - говорится в заявлении Pussy Riot. "Медиазона" сообщает, что позднее полиция задержала Исрафилли-Гельмана в мастерской, где художник живёт.

7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве. В течение нескольких недель после акции полицейские задержали всех её участников для составления протоколов.