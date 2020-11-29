Умер актёр Дэйв Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в "Звёздных войнах"

Дэйв Проуз, английский актёр, известный как исполнитель роли Дарта Вейдера в классической трилогии "Звёздные войны", умер в возрасте 85 лет. В Британии он знаменит также ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зелёного Креста.

О смерти Проуза сообщила Би-би-си со ссылкой на его агента Томаса Лоуингтона. Проуз умер после непродолжительной болезни. "Да пребудет с ним сила навсегда", - сказал Боуингтон в беседе с Би-би-си.

Наибольшую известность Дэйву Проузу, ветерану тяжёлой атлетики и бодибилдинга, принесла роль Дарта Вейдера, одного из главных персонажей саги "Звёздные войны", который олицетворял "тёмную силу".



Джордж Лукас, режиссёр классической трилогии - "Новая надежда", "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение Джедая", из которой позднее выросли и другие эпизоды киноэпопеи, считал, что Вейдер должен обладать густым и "мрачным" голосом. У Проуза, однако, был специфический и вовсе не устрашающий голос. Поэтому голосом Вейдера в фильме говорил другой актёр - американец Джеймс Эрл Джонс.