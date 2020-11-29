Бывшему члену Политбюро Егору Лигачёву исполнилось 100 лет

Егор Лигачёв в воскресенье стал первым членом Политбюро ЦК КПСС, дожившим до 100 лет. Коммунистический функционер, несколько лет считавшийся вторым человеком в партии после Михаила Горбачёва, родился 29 ноября 1920 года и поныне здравствует.

Большую часть жизни Лигачёв провёл на комсомольской - стал функционером ещё в годы войны - и партийной работе. Почти 20 лет, во времена Леонида Брежнева, возглавлял Томский обком КПСС. В 1983 году переехал в Москву, став секретарём ЦК КПСС. Член Политбюро - с 1985 года, после прихода к власти Михаила Горбачёва. Был секретарём ЦК по организационно-партийной работе и идеологии.

В годы перестройки воспринимался сначала как один из соратников Горбачёва, а затем как лидер консервативного крыла партии, противник демократических сил, символом которых стал Борис Ельцин.

С именем Лигачёва связаны, в частности, антиалкогольная кампания 1985 года, публикация письма Нины Андреевой в 1988 году в защиту Сталина, известного как "манифест антиперестроечных сил" и, наконец, конфликт с Борисом Ельциным, во многом благодаря которому Лигачёв получил репутацию противника перестройки.

В 1990 году Лигачёв не был избран в состав ЦК и фактически отошёл от политики. После распада СССР вошёл в руководство КПРФ. Был депутатом Госдумы в 1999-2003 годах и, как старейший депутат (ему тогда было 79 лет), открывал первое заседание этой Думы за несколько дней до отставки Ельцина с поста президента. Сейчас на пенсии.