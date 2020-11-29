Строительство "Северного потока-2" может возобновиться 5 декабря

Работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", остановленные в декабре прошлого года из-за угрозы санкций США, могут возобновиться 5 декабря. Об этом говорится в извещении мореплавателям, опубликованном германским государственным управлением водными путями и судоходства в Штральзунде.

Как сказано в документе, вероятно, с 5 по 31 декабря 2020 года в Балтийском море в исключительной экономической зоне Германии будут проводиться работы по завершению строительства газопровода "Северный поток - 2". В компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG сообщили, что речь идёт об укладке труб на отрезке в 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии, однако не подтвердили, что работы начнутся именно 5 декабря, отметив, что срок начала работ зависит от разных факторов, включая погоду.

О предстоящем возобновлении трубоукладочных работ было объявлено в субботу, в сообщении говорится, что их планируется вести с использованием судна с якорным позиционированием. Название этого судна не раскрывается. Также неясно, когда будут вестись работы по укладке труб в экономической зоне Дании - там участок, где работы не завершены, больше, чем в германской зоне.

Компания-владелец судна или судов, которые будут вести работы по укладке труб для "Северного потока-2", а также компании, которые оказывают таким судам услуги, рискуют попасть под санкции США в соответствии с двумя принятыми в Соединённых Штатах законами. В прошлом году от продолжения работ - хотя до их завершения оставалось несколько недель - отказалась швейцарская компания Allseas. Сообщалось, что укладкой труб может заняться российское судно "Академик Черский". По состоянию на вечер 29 ноября оно, по данным сайта Marine Traffic, находилось неподалёку от побережья российской Калининградской области - то есть не в зоне строительства "Северного потока-2".

В США обсуждаются возможные дополнительные санкции, направленные на то, чтобы не допустить завершения строительства. Германия и ряд других стран ЕС по-прежнему за реализацию проекта - в то время как некоторые страны ЕС и Украина выступают против, называя, как и США, проект политическим, направленным на увеличение зависимости Европы от российских энергоносителей.