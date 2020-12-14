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Время Свободы

Время Свободы: "Самое страшное, что среди них есть врачи". Расследование об отравлении Навального

Время Свободы: "Самое страшное, что среди них есть врачи". Расследование об отравлении Навального
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Время Свободы: "Самое страшное, что среди них есть врачи". Расследование об отравлении Навального

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Bellingcat, CNN, The Insider и Der Spiegel пришли к выводу о существовании специальной группы сотрудников ФСБ, пытавшихся отравить Алексея Навального***Историку Юрию Дмитриеву присуждена премия «За права человека и верховенство права», Дмитриев находится в заключении уже 4 года***Жители Пушкина и Павловска лишаются возможности заниматься спортом

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