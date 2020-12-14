Цитаты Свободы. Назад в СССР. Запутавшийся Путин

Правительство приказало ценам не расти. На совещании с СПЧ Путин говорил все, кроме правды. Умер Валентин Гафт.
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