Новым пресс-секретарем Белого дома станет Джен Псаки

Избранный президент США Джо Байден объявил о назначениях в своей команде по связям с общественностью. Все ключевые посты в Байден выбрал ответственных за коммуникации президента США. Все ключевые посты в ней займут женщины. Возглавит команду Кейт Бедингфилд, которая руководила отделом общественных связей избирательного штаба Байдена.

"Прямое и правдивое общение с американским народом — одна из важнейших обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность. Я с гордостью объявляю сегодня о команде по связям с общественностью Белого дома, полностью состоящей из женщин", — говорится на сайте переходной команды Байдена.

Пресс-секретарём Белого Дома Байден собирается назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки. "Считаю честью снова работать с Джо Байденом, с которым я работала при администрации Обамы—Байдена", — написала Псаки в своем твиттере, добавив, что на новой должности она будет пытаться "восстановить доверие американского народа".

Джен Псаки с 2011 по 2013 год работала пресс-секретарем Барака Обамы, а затем в течение двух лет была официальным представителем Госдепартамента и активно комментировала конфликт на востоке Украины. Российские государственные СМИ часто высмеивали её комментарии.

Затем, с 2015 по 2017 год, Псаки работала директором по коммуникациям Белого дома.

На прошлой неделе Байден объявил о ключевых назначениях в свою администрацию. Отвечать за внешнюю политику и национальную безопасность будут карьерные госслужащие, занимавшиеся этими вопросами и прежде.