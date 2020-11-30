В Петербурге проверят концерт Басты, где сотни зрителей были без масок

В Санкт-Петербурге комитет по культуре второй раз проверит концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Ледовом дворце после того, как в соцсетях опубликовали видео с мероприятия. На кадрах видно, что многие из пришедших на концерт не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Условиями проведения концерта были наличие стульев в танцевальной части партера, использование защитных масок и социальная дистанция. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что стульев в партере не было.

При этом комитет по культуре Петербурга утверждает, что в зале находились "допустимые 50 процентов" зрителей от общего количества мест. Вместимость Ледового дворца, где проходил концерт, составляет 12 300 человек. Зрители пишут, что на входе в зал проверяли температуру и выдавали защитные маски тем, у кого их не было с собой.

В Петербурге с начала пандемии выявлено более 120 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли, по официальным данным, около 5,5 тысяч пациентов. За последние сутки врачи подтвердили COVID-19 в городе у 3691 человека. Это больше, чем в любом другом регионе России, кроме Москвы.

Из-за роста случаев заражения в городе ввели дополнительные ограничения: заведениям общепита запретили работать после 23:00, концерты должны согласовывать с властями и Роспотребнадзором, в транспорте пассажиры обязаны носить маски.