Политические хулиганы. Галина Сидорова – о России не при делах



У слова "хулиган" много значений – от переносного до вполне реального, прописанного в Уголовном кодексе. Хулиган, подсказывают словари, – "тот, кто нарушает общественный порядок". А ещё "ребёнок, не нарушающий общественный порядок, но доставляющий родителям неудобства своим поведением". Применительно к внешней политике слово "хулиганство" употреблять не принято. Хотя, по-моему, это обозначение давно просится в обиход. Политическое хулиганство как безответственное, вызывающее поведение, нарушающее международный порядок и установленные договоренности…

Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" поставил диагноз отношениям с США: "Испорченное испортить нельзя". Вроде как не при делах. Меж тем, Соединённые Штаты, или, говоря на языке обывателя, Америка, незримо присутствует в жизни россиян с советских времен. В 1960-е сажали кукурузу, как в Америке. В 1970-е пили пепси (животворящий американский напиток по бартеру на государственном уровне обменивали на водку); в 1980-е колу. Как в Америке. Десятилетиями обгоняли Америку, но так и не догнали. Америка была одновременно и главным противником, и недостижимой мечтой о неком абстрактном светлом будущем – эдакий коммунизм с обратным знаком.

1990-е ознаменовались попыткой превратить мечту в реальность: не "сдаться Америке", не стать ею, а, по-настоящему с ней подружившись, создать у себя в России те же возможности для общественного и личного развития, какие есть у американцев, да и вообще в цивилизованных демократиях. Так, по крайней мере, я и мои единомышленники пытались тогда, что бы сегодня ни говорили наши ненавистники.

И тут – "никогда такого не было, и вот опять": в не успевшей приоткрыться миру России 2020-х у граждан снова диссонанс между образом врага, на которого сваливают все беды, и несбывшимся желанием жить так, как живёт враг. У властей предержащих – между яростным хулением этого врага и отчаянными попытками пристроить в его "логове" свои "честно отжатые" у родины капиталы и детей, а, если повезёт, и себя любимых на пенсии.

Свою лепту в извечное российское смятение в отношениях с Америкой внёс уходящий президент Дональд Трамп. Путин и Трамп, на мой взгляд, те самые политические хулиганы – каждый по-своему, каждый – в своём "дворе". В 2016 году они нашли друг друга. Результат оказался прямо противоположным заявленному: уничтожение большинства соглашений, лежащих в основе системы международной безопасности, которую с такими сложностями с начала 1970-х годов с большим или меньшим успехом выстраивали СССР (затем Россия) и США. Впрочем, путинская Россия, уже начиная с конца нулевых, будто идёт спиной вперёд, планомерно разрушая завоевания и договоренности, позволившие в прошлом дать миру шанс. И своевольный Трамп здесь пришелся очень кстати: то и дело подыгрывал, так или иначе, выказывая симпатии кремлевскому хулигану.

В США профессионалы четыре года пытались обуздать Трампа с его импульсивностью и непредсказуемостью. Американская демократия устроена таким образом, что она способна сама себя исправлять. Приходящий на смену Трампу Джо Байден настроен не только чинить и отстраивать, но и, по всему судя, бороться с хулиганством. Первые назначения в его команду опытных профессионалов (Энтони Блинкена в качестве Госсударственного екретаря; Аврил Хейнс на пост директора национальной разведки; Джейка Салливана на должность советника по национальной безопасности) – это подтверждают.

Пока в Кремле правит бал Путин, загнивание российской внешней политики продолжится

В России демократии нет. Путина в своей стране никто не сдерживал и слерживать не собирается. Его назначенцы всё те же – вслед за своим боссом, опустившие внешнюю политику и дипломатию до уровня дворовой свары, с матерком и ветерком. Путинские замашки наложили неизгладимый отпечаток на некогда холёный и по-своему вдумчивый МИД. Что проявилось не только в развязных манерах его руководящих представителей. Проблема в том, что, занимаясь "внешнеполитическим хулиганством" с отжатием Крыма, гибридными войнами, враньём, неуважением к мнению международного сообщества, российская дипломатия растеряла профессионализм. И ничего, что в результате политики Москвы прямые потери от международных санкций, по разным данным, составляют от 50 до 120 миллиарда долларов, и в дальнейшем, только увеличатся, потому что Россия теряет доступ к новейшим технологиям – даже для производства разрекламированной вакцины от ковида не хватает мощностей, будут производить в Китае. Самоизоляция стала главной чертой путинского правления. Отмена карантина после пандемии этого не изменит. А приход в Белый дом новой администрации, вероятнее всего, лишь усугубит.

Я вот всё жду, когда Россию начнут рассматривать в связке с Беларусью. Недаром же в Кремле уже лет двадцать как твердят о Союзном государстве. Вот и Сергей Лавров его помянул, едва прибыв в Минск уговаривать Александра Лукашенко передать власть некоему устраивающему Кремль преемнику: "У нас, мол, есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств". Но раз уж сегодня всё больше стран, относящихся к цивилизованному миру, рассматривают Лукашенко как нелегитимного правителя, что мешает подойти с такой же меркой к заводиле в этом странном двуедином тандеме?

Пока в Кремле правит бал Путин, загнивание российской внешней политики продолжится – ждать вызревания в её недрах "неиспорченных" плодов не приходится. Здесь важнее не то, кто будет сидеть в вашингтонском Белом доме. А то, как надолго окопался в московском Кремле его нынешний хозяин. И то, готовы ли российские граждане бесконечно терпеть его "доставляющее неудобство" поведение, имеющее всё более ощутимые последствия как для страны, так и для каждого её жителя.

Галина Сидорова, – московский журналист, в 1990-е годы политический советник министра иностранных дел России

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