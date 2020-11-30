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Байден повредил ногу, играя с собакой. Ему придётся носить ортез

Избранный президент США Джо Байден в субботу повредил ногу, играя со своей собакой по имени Мейджор. Первоначально сообщалось о растяжении, однако ортопед, которого Байден посетил в воскресенье, обнаружил у Байдена две микротрещины в кости. Из-за этого избранному президенту, вероятно, придётся несколько недель носить специальный ортез.

20 ноября Байдену исполнилось 78 лет, он станет самым возрастным президентом США в истории. На протяжении избирательной кампании звучали опасения по поводу состояния его здоровья, однако врачи неоднократно официально заявляли, что Байден практически здоров, бодр и готов к исполнению обязанностей.

Здоровья Байдену пожелал в твиттере и действующий президент Дональд Трамп - который по-прежнему оспаривает в судах своё поражение на выборах.

У семьи Байдена - две немецкие овчарки, Мейджор и Чемп. Планируется, что они переедут в Белый дом после инаугурации.

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