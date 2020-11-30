В Твери облили зелёнкой активиста Павла Крисевича

В Твери возле железнодорожного вокзала двое неизвестных облили зелёнкой активиста Павла Крисевича. Об этом он сообщил "МБХ медиа".

По словам Крисевича, нападавшие заговорили с ним, чтобы привлечь внимание, а потом потребовали, чтобы он встал на колени и извинился за акцию в образе Христа, которую провёл у здания ФСБ в Москве.

Активист отказался извиняться. После этого один из нападавших сфотографировал его, а другой облил зеленкой. Затем они сели в автомобиль Range Rover и уехали, рассказал Крисевич. Он не планирует подавать заявление в полицию, так как считает МВД или ФСБ заказчиком этой акции.