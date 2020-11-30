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В Твери облили зелёнкой активиста Павла Крисевича

Павел Крисевич

В Твери возле железнодорожного вокзала двое неизвестных облили зелёнкой активиста Павла Крисевича. Об этом он сообщил "МБХ медиа".

По словам Крисевича, нападавшие заговорили с ним, чтобы привлечь внимание, а потом потребовали, чтобы он встал на колени и извинился за акцию в образе Христа, которую провёл у здания ФСБ в Москве.

У здания ФСБ сожгли уголовные дела и "распяли" активиста
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У здания ФСБ сожгли уголовные дела и "распяли" активиста

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Активист отказался извиняться. После этого один из нападавших сфотографировал его, а другой облил зеленкой. Затем они сели в автомобиль Range Rover и уехали, рассказал Крисевич. Он не планирует подавать заявление в полицию, так как считает МВД или ФСБ заказчиком этой акции.

  • Крисевича задержали вечером 5 ноября, когда он висел на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а у его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова, дело "Сети".
  • Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.
  • Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов приняла решение отчислить Крисевича. В вузе считают, что поступки активиста"не соотносятся со званием студента".
  • В августе Крисевич имитировал повешение на Троицком мосту в Петербурге в поддержку осужденных по делу "Нового величия".
  • Во время вынесения приговора по делу "Сети" он зажёг файер, выкрикивал лозунг "Антифашизм – не преступление", а затем приковал себя к забору. Позже он был оштрафован.

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