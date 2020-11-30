СМИ: "СР" может "утилизировать" малые прокремлёвские партии

Перед выборами в Госдуму имеющая сейчас фракцию в Думе "Справедливая Россия" может объединиться с рядом малых партий. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным издания, процесс объединения инициирует Администрация президента России. Решение может быть принято на съезде "СР" ещё в этом году или в начале следующего.

По словам собеседника "Ведомостей", цель - "утилизация" малых партий, с тем чтобы они не отбирали голоса у "Единой России". При этом, по многочисленным свидетельствам, ранее концепция предвыборной кампании была иной, и малые партии, наоборот, должны были "размывать" поддержку парламентских партий. "Теперь их [единороссов] задача – забрать самим всё", – сказал источник в "Справедливой России". Несколько дней назад "Медуза" писала о том, что Администрация президента поставила "Единой России" задачу сохранить в Думе нынешнее конституционное большинство, что означает, что малые партии в Думу пройти не смогут.

При этом, по словам одного из источников "Ведомостей", переговоры об объединении идут трудно, поскольку каждая из партий (речь идёт о "Родине", "Партии пенсионеров", проекте писателя Захара Прилепина "За правду", "Патриотах России") выставила свои условия, в том числе с обязательным прохождением в Думу определенного количества своих кандидатов. По словам источника в руководстве "Справедливой России", например, лидер "Родины" Алексей Журавлев и Захар Прилепин могут быть выдвинуты как кандидаты от "СР" в одномандатных округах.

В России действует запрет на создание предвыборных блоков и выдвижение от других партий - то есть, чтобы стать кандидатами от "Справедливой России", члены других партий должны будут их покинуть.

В самих малых партиях отрицают, что ведут переговоры с "СР".