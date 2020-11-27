Кремль после победы Байдена требует от "ЕР" набрать большинство в Думе

В Кремле после победы на выборах президента США демократа Джо Байдена изменился подход к выборам в Госдуму в будущем году - теперь от "Единой России" в администрации Владимира Путина требуют безоговорочной победы. Это утверждают два близких к администрации президента источника "Медузы".

Ещё месяц назад, до выборов в США, сохранение "Единой Россией" того же числа мест в Думе, что и сейчас (более 300, конституционное большинство) считалось "сложнореализуемым сценарием", учитывая падение популярности партии в последние годы. Однако, как пишет "Медуза", теперь это стало установкой от АП - главным образом, по внешнеполитическим соображениям. Уверенная победа "Единой России", по замыслу Кремля, должна продемонстрировать новой администрации США, которую в Кремле считают более враждебной России, чем администрация Дональда Трампа, высокий уровень сплочённости россиян вокруг Владимира Путина.

Утверждается, что недавно прошла встреча чиновников АП с рядом депутатов Госдумы, которые, как планируется, должны остаться и в новом составе парламента. На ней глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев заявил, что цель "Единой России" - получить не просто конституционное большинство (две трети мест), а намного больше. По словам Харичева, именно такого результата хочет Путин.

Зачем нужен такой результат, по словам источников, объяснил другой кремлёвский чиновник, Андрей Ярин (недавно попавший под санкции ЕС в связи с отравлением Алексея Навального). "Американцы планируют вмешиваться в наши выборы, они ведут пропаганду среди молодёжи... В общем, всем надо сплотиться и показать единство перед лицом врага", — пересказывает слова Ярина собеседник "Медузы".

Рейтинг "Единой России", по опросам в том числе и близким к властям агентств, сейчас едва превышает 30 процентов - но для требуемого АП результата ей нужно набрать на выборах по партспискам в 2 раза больше. По словам источников "Медузы", в самой администрации президента осознают проблему с низким рейтингом партии власти, но "поручение президента есть поручение президента".

"Единая Россия" рассчитывает выиграть выборы также в подавляющем большинстве одномандатных округов, где главной угрозой считается так называемое умное голосование, предложенное Алексеем Навальным (за наиболее перспективного оппонента "ЕР").

В "ЕР" допускают потерю нескольких округов в Москве.

Как отмечает "Медуза", новые установки означают, что новые прокремлёвские партийные проекты ("За правду", "Новые люди") теряют шансы попасть в Думу. Собеседники "Медузы" охарактеризовали стратегию Кремля так: "Партия теперь у нас одна".

"Единую Россию" сейчас возглавляет Дмитрий Медведев - бывший президент и премьер, ныне заместитель Путина в Совете безопасности.

В Кремле и "Единой России" материал "Медузы" пока не комментировали.