Сергею Тихановскому предъявили третье по счёту обвинение

Находящемуся в СИЗО белорусскому оппозиционеру Сергею Тихановскому - супругу бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской - предъявлено новое, уже третье по счёту обвинение, на этот раз в разжигании социальной вражды. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на адвоката Тихановского.

Обвинение предъявлено незадолго до истечения полугода со дня заключения Тихановского под стражу. По закону, ему должны были изменить меру пресечения или направить дело в суд. Однако новое обвинение позволяет удерживать его под стражей на срок до 18 месяцев без суда. По словам адвоката, Тихановский "крайне возмущён" новым обвинением.

Всего Тихановского сейчас обвиняют по трём статьям - организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (по ней он и был задержан в Гродно 29 мая), воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии и теперь - разжигание вражды.

Тихановский находится в СИЗО в городе Жодино в одиночной камере. Недавно он принимал участие во встрече с Александром Лукашенко, которая проходила в СИЗО КГБ Беларуси в Минске. После встречи несколько политзаключённых были освобождены, однако Тихановский, как и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, остались за решёткой.