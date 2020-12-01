Остров чужой мечты. Инвалидов не пустили в парк развлечений

Ольга и ее муж Владимир – инвалиды-колясочники, однако ведут активный образ жизни и много путешествуют вдвоем. Они ездили в парижский Диснейленд и даже прыгали в ущелье в сочинском парке развлечений Skypark. Но покататься на аттракционах в московском парке "Острове чудес" пара не смогла – новый развлекательный центр, открытый в Москве в феврале этого года, оказался недоступен для посетителей на колясках.

В разговоре с Радио Свобода Ольга рассказывает, что у них в семье история с походом в "Остров мечты" началась примерно с того момента, как ее муж Владимир вообще впервые увидел, что в Москве строится такой парк.

– Он у меня очень большой любитель всяких покатушек-развлекушек, а я, честно говоря, к аттракционам равнодушна. Это муж хотел покататься на этих аттракционах и ждал, когда "Остров мечты" достроят и откроют. Он весь карантин повторял, что вот откроют парк и мы поедем смотреть, что там. Типа это же такое крутое место, наш Диснейленд, поэтому всё должны сделать очень круто.

Две недели назад пара поехала в парк "на разведку" – просто посмотреть на сам комплекс.

Давайте быть честными – где там Диснейленд, о чем мы говорим?

– Приехали, припарковались, и такие: "Ну что, нормально парковку сделали, молодцы". Но когда мы походили внутри, то я как-то разочаровалась сразу, потому что я понимаю, что это просто торговый центр. Давайте быть честными – где там Диснейленд, о чем мы говорим?

Мы прошлись, поглазели на всю эту инфраструктуру. Я там в какой-то туалет заходила и обратила внимание, что почему-то он не запирается изнутри. И у меня мысль пронеслась, что странно это, очень странно. Я еще мужа просила, чтобы он стоял возле двери и сторожил меня. Но на аттракционы мы тогда не пошли, потому что уже как бы научены: надо сначала узнать, доступны они или нет, а потом уже тратить деньги на билеты. Но у нас было вполне нормальное еще впечатление. Да, торговый центр, но, может, все веселье там, где аттракционы?

Ольга рассказывает, что после первой поездки в "Остров мечты" она решила прицельно выяснить, будут ли доступны аттракционы для них с мужем. Сразу позвонить в администрацию или отдел по работе с клиентами парка девушка не смогла – на официальном сайте была указана только электронная почта и никаких номеров телефонов. Тем не менее, Ольгу это не остановило, она нашла-таки телефон справочной службы и позвонила. Следующие два дня ее безрезультатно пытались соединить с кем-нибудь, кто мог бы ответить на все вопросы.

– Это был такой маразм. Я удивлялась, что у них организация обратной связи так странно работает. Я так ни до кого и не дозвонилась, плюнула и написала на почту. И еще написала в инстаграм. Так вот, по почте мне до сих пор ничего не ответили. А в инстаграме мне ответили где-то через сутки. И там нам не сказали: "Ребята, для вас будут доступны только детские карусельки". Нам сказали, что "часть аттракционов для вас доступна".

Я еще уточнила: "Я вас правильно понимаю, что я плачу деньги и еще не факт, что я за эти деньги получаю услугу?" Мне подтвердили, что, да, так и есть. Это при том, что билет для инвалидов в будни стоит 1700, в выходные – еще дороже.

Проблемы у пары начались уже на кассе при покупке билетов в зону аттракционов. Кассир сразу сказала Ольге и Владимиру, что они могут купить один билет на двоих, потому что все равно на аттракционы они не попадут. Ольга показала свою переписку с официальным аккаунтом парка, где было сказано другое. Кассир повела пару к стойкам информации, где девушки также подтвердили: ни к одному аттракциону нет прямого доступа на коляске. На вопрос Ольги и Владимира, за что же тогда они платят деньги, им ответили: "Вы получаете экскурсию по парку и платите за атмосферу".

В абсолютно новом парке все аттракционы недоступны для инвалидов-колясочников

Молодые люди все-таки купили входной билет, чтобы уже самим удостовериться, что в абсолютно новом парке все аттракционы недоступны для инвалидов-колясочников.

– Мы заходим внутрь. И первый же аттракцион, который называется "Скайроллер", по-моему, доступен для нас. Мы своими глазами видим, что мы можем к нему подъехать, что мы можем пересесть в него. Мы посмотрели, как он крутится, и мы видим, что он для нас неопасен.

Ну, мы встали в очередь, постояли там. А очередь была немаленькая. Оператор к нам подошел и спросил, можем ли мы встать и пройти. Я говорю: "Нет, но тут 2-3 метра, мы просто проедем". И он говорит: "Нет, надо именно пройти ногами ". Типа по технике безопасности нельзя на коляске заезжать. Я говорю: "А в чем разница, как я это пересеку – ногами или колесами?" И у нас затык произошел на этом моменте: я не могла понять, в чем принципиальная разница, как я пересеку эти три метра. Парень-оператор позвал администратора. Понятно, что этот оператор, конечно, ни в чем не виноват, он делает свое дело. Пришел администратор. Мы не ругались, никто никому не хамил, мы не оскорбляли друг друга – нет, мы вполне нормально разговаривали. Просто мы просили, чтобы нам аргументировали именно отказ, чтобы объяснили, почему кто-то измеряет опасность аттракциона моей способностью ходить?

В итоге Ольга и Владимир действительно не смогли прокатиться ни на одном аттракционе. Но пара не смогла попасть даже в совсем не экстремальный "заброшенный дом". Ольга признается, что к аттракционам она равнодушна, а вот страшилки любит. Но и там вышел оператор и сказал, что ребята туда не попадут, потому что дом двухэтажный. А даже на первом этаже настолько узкие коридоры, что по ним невозможно проехать на коляске.

Даже в том же Диснейленде пресловутом все приспособлено для инвалидов!

– Говорят, что заброшенный дом придумал не "Остров мечты", что это какой-то купленный аттракцион. Но мне просто дико от того, что даже такую более-менее простейшую развлекательную локацию нельзя было приспособить для инвалидов! В том же пресловутом Диснейленде все приспособлено для инвалидов!

Это при том, что в Диснейленде пара тоже не смогла покататься на аттракционах. Но Ольга и Владимир признают, что в том, что так получилось, была только их вина: они не изучили предварительно правила посещения парка. Ольга рассказывает, что в Диснейленде действует очень строгое правило: инвалид может покататься на аттракционах только со своим сопровождающим. Однако они с мужем об этом узнали, только когда уже купили билеты, причем сразу на два дня. "Наверное, можно понять, что они таким образом оберегают себя от различных судебных исков, то есть они не берут на себя ответственность", – говорит Ольга. При этом, по словам девушки, при входе на каждый аттракцион в Диснейленде висит подробная инструкция, кому можно им пользоваться, а кому нельзя. Конечно, даже там не абсолютно все аттракционы доступны, но на большинстве Ольга и Владимир смогли бы прокатиться, если бы с ними был сопровождающий, как того требуют правила.

О своем походе в "Остров мечты" Ольга написала пост в инстаграме. И хотя у нее на момент публикации было 3 тысячи подписчиков, ее история набрала больше 60 тысяч лайков. В итоге парку все-таки пришлось отреагировать.

В ответ на запрос Радио Свобода пресс-служба "Острова мечты" ответила, что парк "искренне сожалеет о произошедшей ситуации", но безопасность посетителей – безусловный приоритет "Острова Мечты", поэтому невозможно было допустить нарушения требований по безопасности и эксплуатации, установленных производителями аттракционов.

По регламенту, "Остров мечты" не может рисковать здоровьем посетителей

"В мировой практике были прецеденты, когда операторы аттракционов нарушали технику безопасности, и это приводило к несчастным случаям. В связи с этим, по регламенту, мы не имеем права предложить маломобильным гражданам прокатиться на экстремальных аттракционах и не можем рисковать здоровьем наших посетителей.

Однако, у нас есть развлечения, подходящие для маломобильных граждан. Например, почти все семейные аттракционы в тематической зоне "Деревне Смурфиков", а также "Птеродактили" в пространстве "Маугли в стране динозавров".

Также важно, что наш парк — тематический, а это значит, что особая атмосфера и развлечения ждут посетителей с самого входа. Для гостей доступны яркие шоу, которые могут посетить абсолютно все".

Связался "Остров мечты" и лично с Ольгой. Парк извинился, согласился с недочетами и признался, что есть недостатки, которые можно исправить. Например, что должна быть разметка для слабовидящих, туалеты для малоподвижных граждан должны быть оборудованы по всем требованиям, а вопрос доступа к аттракционам парк будет обсуждать с экспертами и разработчиками.

Известный блогер, автор Телеграм-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов подчеркивает, что решение проблем с доступной средой должно быть комплексным.

Если инвалид не может выйти из дома, то ему все равно, какие на улице тротуары

– Если вы строите удобный тротуар, то обычный человек видит и думает, что как круто, что удобные тротуары, есть спуски, есть где-то пандусы, и значит жизнь инвалидов становится проще и безбарьерной среды становится больше. Но это не так! Если инвалид не может выйти из дома, то ему все равно, какие на улице тротуары. Или например, он может пройти или проехать, но не может сесть в общественный транспорт или перейти дорогу, то ему так же все равно на эти тротуары, потому что у человека нет никакой возможности до них добраться. Поэтому, когда мы слышим об открытии какого-то очередного пандуса, это просто фикция.

Горбунов рассказывает, что несколько месяцев он сам снимал квартиру в районе Нового Арбата и все время, что он там жил, он не был на другой стороне улицы. Причина: на Новом Арбате только подземные переходы с настолько крутыми пандусами, что по ним невозможно самостоятельно подняться.

– На Новом Арбате все так гладенько и в целом приятно, но это нефункционально. Или другой пример. Какой смысл в том, что на станции метро "Жулебино" есть лифт, если вы на "Жулебино" спускаетесь с помощью лифта в метро, едете, а потом приезжаете на условную "Лубянку" и не можете нигде выйти, потому что на центральных станциях нигде нет лифтов. То есть вы приехали, постояли в метро и уехали обратно в свое "Жулебино". А у нас все упирается в центр. Если вы хотите посетить театр, парк, бар, ресторан, то вам надо приезжать в центр. Но вы не можете это сделать.

По указке сверху мало что поменяется

Горбунов уверен, что ситуация не изменится, пока инвалиды в России будут оставаться "самыми бедными и нищими" людьми в стране. Только когда эта группа станет представлять экономический интерес, тогда предприниматели сами начнут думать, как сделать так, чтобы их конкретный бизнес стал доступен для инвалидов.

– По указке сверху мало что поменяется. Инвалидов нет на улице не только потому, что они не могут выйти, но и потому что им нечего делать на этой улице, так как она недоступна по огромному количеству параметров, – говорит Александр Горбунов.

Согласен с этим и руководитель Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского НИУ ВШЭ Кирилл Пузанов. По его словам, строители, реализовывая какие-то проекты, исходят из своего опыта.

Безбарьерная среда не может быть безбарьерной только в одном месте

– Строители строят исходя из своего представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. У нас пока в опыте нет инвалидов на улицах города. И этот опыт нам очень важен. Безбарьерная среда не может быть безбарьерной только в одном месте – она должна быть безбарьерной везде. В этом ее фишка, в этом ее смысл – не просто сделать удобными какие-то маршруты удобными для инвалидов, а вообще нивелировать разницу между человеком в коляске и человеком не в коляске.

Об этом же последние месяцы много пишет и соучредитель, директор по развитию детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава. Став опекуном 12-летнего мальчика, который передвигается в инвалидной коляске, Мониава на собственном опыте столкнулась с такими проблемами, как невозможность купить билет на место для инвалида в поезде через сайт - разработчики нового сайта РЖД просто не учли такую опцию. А в середине ноября Мониава написала, что разработчики приложения московского метро, выпустив обновление, забыли спрограммировать функцию заказа сопровождения для инвалидов.