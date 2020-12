Так ли плох Трамп? Юрий Ярым-Агаев – о грядущем исходе выборов

Первое, что показали недавние выборы в США: не было никакой сокрушительной победы Демократической партии, так называемой голубой волны, которую предсказывали пресса и опросы общественного мнения. Демократы потеряли места в Палате представителей Конгресса, вероятно, за республиканцами останется Сенат. Джо Байден с трудом выиграл президентские выборы, в решающих штатах разница в голосах оказалась очень небольшой.

Всё это говорит о том, что эти выборы – опять же вопреки предсказаниям прессы – никак не показали, что проводимая Дональдом Трампом политика отвергнута подавляющим большинством американцев. Это подтверждается и тем, что результаты опросов общественного мнения, проведённых прямо перед выборами, свидетельствовали: более половины американцев считают, что они стали жить лучше или, по крайней мере, живут не хуже, чем четыре года назад. И это через полгода после начала пандемии и связанного с ней резкого падения экономики!

Всё это неудивительно, ибо при Трампе сделано немало хорошего. Его налоговая реформа, отмена многих правил, тормозивших развитие экономики, привели к рекордно низкой безработице и резкому повышению доходов населения. Был уничтожен террористический исламский халифат, установлен мир между Израилем и несколькими мусульманскими странами. Для борьбы с пандемией запущена программа Operation Warp Speed, которая не только помогла в рекордные сроки разработать вакцины, но и обеспечивает их быстрое массовое производство и распределение.

Я не являюсь большим поклонником Трампа. Я не согласен со многим в его внешней политике, с его приятием тоталитарных режимов и их лидеров, с отменой требований соблюдения прав человека в этих странах и отказом от поддержки борющихся за них диссидентов. Однако я отдаю должное его успешным программам. Мне не нравятся многие высказывания Трампа, но я отделяю их от того, что было сделано во время его президентства. И я не отождествляю личность Трампа с тем движением, которое привело его к власти и принесло с собой много конструктивных идей, успешно реализованных за последние четыре года.

Те, кто ненавидит Трампа, считают: если плох Трамп, то плохо и всё то, что было при нём сделано

Но так рассуждают немногие. Когда я спрашиваю сторонников Байдена, было ли что-то хорошее сделано при Трампе, они не задумываясь, отвечают: "Ничего". И тут же говорят, какой Трамп расист или женоненавистник. Как будто если бы это даже было правдой, то могло иметь какое-либо отношение к уменьшению безработицы или увеличению доходов населения, отчего выгадали и афроамериканцы, и женщины! Но те, кто ненавидят Трампа, не могут разделить эти понятия: если плох Трамп, то плохо и всё то, что было при нём сделано. Карфаген должен быть разрушен!



Подобное тотальное отрицание является следствием поляризации страны, которая определяет сегодняшнюю политическую конъюнктуру в США и которой Байден, по всей вероятности, готов следовать. Судя по всему, избранный президент собирается не оставить камня на камне от многих трамповских программ, собирается развернуть их на 180 градусов. Но такой разворот означает замену программ на противоположные, и соответственно, тех, которые были успешными, – на безуспешные. Вместе с водой выплеснут и ребенка.



Снова могут быть повышены налоги, введены бессмысленные ограничения в экономике. Даже в успешной программе разработки и распространения вакцин демократы хотят изменить порядок и методы её распределения. Я, например, в силу возраста ожидал получить эту вакцину одним из первых, а теперь могу оказаться в конце медленно движущейся очереди. Но Байдена это вряд ли остановит. Отмена и замена многих трамповcких программ является первым пунктом в повестке дня его администрации.



Следующее, что могут попробовать сделать демократы, – увековечить свою власть. По крайней мере, сделать всё возможное для того, чтобы Рейганы и Трампы никогда больше не могли быть избраны в президенты. Для этого им необходимо поменять избирательную систему. Первым делом сделать американскими штатами федеральный округ Колумбия (то есть город Вашингтон) и Пуэрто-Рико, которые они считают надёжно "демократическими", для того чтобы обеспечить себе перевес в выборах.



Демократы вдохновлены примером 23-й поправки к Конституции, которая была принята в 1961 году и дала жителям Вашингтона новое право избирать президента США. Вашингтон получил трёх выборщиков, которые исправно голосуют за демократов. За всю историю существования 23-й поправки республиканцы только один раз получили одного выборщика. На последних выборах в Вашингтоне 93% проголосовали за Байдена и только 5% за Трампа. Но Вашингтон до сих пор не имеет своих представителей в Сенате и Палате представителей. Если же федеральный округ превратится в штат, то получит два места в Сенате и минимум одно в Палате представителей.



Ещё более лакомым куском для демократов является Пуэрто-Рико. Если эта территория станет штатом, то пуэрториканцы получат два места в Сенате, пять в Палате представителей – соответственно, семь президентских выборщиков. По тому, как голосуют пуэрториканцы, живущие в различных штатах США, у демократов есть все основания полагать, что все эти места достанутся им. Эти изменения приведут к тому, что демократы смогут рассчитывать на почти гарантированные четыре дополнительных места в Сенате, шесть в Палате представителей и на 10 выборщиков президента. Республиканцам после этого будет крайне трудно снова получить исполнительную или законодательную власть в стране.



Часть демократов считает, что и этих изменений недостаточно, для большей гарантии своей власти они предлагают заменить систему выборщиков прямым голосованием. На основании недавних выборов они уверены, что такое изменение пойдёт им на пользу. Но тут они могут ошибаться. Изменение правил игры может привести к изменению результатов.

Независимо от того, сыграет подобная реформа на руку демократам или нет, она в любом случае приведет к большей централизации власти. К тому же приведут и планируемое демократами увеличение контроля штатов над местными органами власти и федерального правительства над штатами – реформы, начатые ещё Бараком Обамой, но существенно ослабленные Трампом. Всё это приведёт к ослаблению американской демократии. Для демократов избрание Трампа на прошлых выборах, вопреки воле политического истеблишмента, было не победой демократии, а её кризисом. Президентов, дескать, должна избирать элита, а не простые мужланы.



Однако на пути многих из описанных мною реформ может оказаться консервативный Верховный суд. Поэтому изменение соотношения сил в Верховном суде в свою пользу тоже стоит на повестке дня демократов. Они собираются увеличить число судей, вероятно, с девяти до 15 и посадить на новые шесть мест либеральных демократов.



Все вышеуказанные реформы разделяет большая часть демократического истеблишмента. Но есть еще более радикальные программы, исходящие из самого левого крыла партии.

Тут мы приходим к следующей части выборов – переизбранию Палаты представителей Конгресса. Только что прошедшие выборы разочаровали демократов. Им удалось сохранить большинство, но, вопреки ожиданиям, оно значительно сократилось. На данный момент демократам обеспечено 222 места, а республиканцам – 209, судьба четырёх мест пока не определена. Возможно, преимущество демократов сведется всего к девяти голосам. Это важно в связи со вторым результатом выборов в Палату представителей – изменением внутри самой демократической части. Их "большевистская" фракция, именуемая The Squad, самым известным членом которой является Александрия Окасио-Кортес, как минимум удвоилась. Может возникнуть ситуация, при которой у The Squad будет больше голосов, чем составляет разница между демократами и республиканцами в Палате представителей.

Иными словами, радикалы получат контроль над общим голосованием, что даст им мощный рычаг в продвижении собственных радикальных программ. Не менее важно, что The Squad имеет поддержку гораздо более широкого движения “большевиков”, которое в основном оперирует вне системы и включает в себя уличных бойцов организаций Antifa и Black Lives Matter . Связь между этими организациями и The Squad прямая: их новоизбранный член, конгрессвумен Кори Буш является активисткой BLM.



Я называю эту фракцию "большевистской" не только потому, что её члены вдохновлены марксистскими идеалами, но и потому, что их целью, как и у их предшественников, является уничтожение "американского империализма", то есть разрушение политической и экономической системы страны. Они стремятся заменить равноправие особыми привилегиями для отдельных групп населения, подавить свободу слова с помощью политической корректности и цензуры, скомпрометировать американскую правовую систему. Их экономическая программа Green New Deal, реализация которой оценивается в 100 триллионов долларов, означает, на мой взгляд, деградацию экономики страны, всех её главных секторов: здравоохранения, финансов, строительства, индустрии, сельского хозяйства.

Конечно, возможности "большевиков" в Америке ограничены, и революцию в ближайшее время им совершить не удастся. Но испортить жизнь в этой стране они могут и уже давно это успешно делают. Им уже удалось здесь многое разрушить, запугать многих американцев. Всё больше людей боятся открыто высказывать своё мнение, публичное обсуждение ряда насущных проблем стало практически невозможным. Усиление "большевистской" фракции в Палате представителей вряд ли поможет улучшению этой ситуации.



Байден и лидеры Демократической партии, наверное, от всего этого не в восторге, но при новой расстановке сил в парламенте им будет гораздо труднее сопротивляться давлению своего левого крыла. Их единственный аргумент против продвижения программ, выдвигаемых "большевиками", может заключаться в том, что их наверняка не пропустит республиканский Сенат, если он останется республиканским.



И тут мы подходим к самой важной части этой выборной кампании – переизбранию трети Сената. Конечный состав Сената пока неизвестен. Если эта палата американского парламента останется республиканской, то демократы будут сильно ограничены в своих действиях, и не только в проведении радикальных реформ. Они также не смогут сделать штатами Пуэрто-Рико и Вашингтон, поменять состав Верховного суда и сделать многое другое.

Республиканцам в Сенате уже обеспечено 50 мест, демократам – 48. Для контроля над Сенатом республиканцам необходимо получить ещё одно место, а демократам два (при составе 50:50 они получат большинство за счет дополнительного голоса демократического вице-президента). Судьба обоих оставшихся мест будет определена во втором туре голосования в Джорджии, где победитель в первом туре не набрал необходимых 50% голосов. Чем всё обернется, мы сможем узнать только 5 января, когда состоится второй тур голосования.



Этот мой текст посвящён предварительным результатам выборов, потому что многое ещё не определено. Не столько потому, что пока оспариваются результаты выборов президента (судебные иски вряд ли повлияют на их исход), но потому, что неизвестен исход партийной борьбы в обеих палатах американского Конгресса. Когда он станет известным, тогда окончательно и определится путь, по которому США пойдут в ближайшие два года, до следующих выборов в Конгресс.

Юрий Ярым-Агаев – американский ученый и правозащитник, директор Центра изучения тоталитарных идеологий

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции