Трампизм и прогрессизм. Юрий Жигалкин - о привкусе разочарования



Окончательных формальных результатов президентских и парламентских выборов в США пока нет, но предварительный результат очевиден. Для демократов это победа с привкусом разочарования, для республиканцев поражение с привкусом надежды. Первые шли на выборы под аккомпанемент бравурных аккордов, звучавших в отчетах социологов и предрекавших Джо Байдену и Демократической партии победу с подавляющим преимуществом и на выборах президента и на выборах в Конгресс. Республиканцы шли на выборы, готовясь к худшему. Неизменного оптимизма Дональда Трампа и многотысячных предвыборных митингов его сторонников явно не хватало, чтобы развеять предчувствия поражения, особенно на фоне экономического спада и новой волны пандемии коронавируса.

Разочарование результатами выборов просматривается даже на страницах близкой Демократической партии The New York Times. Обе партии надеялись, что выборы дадут четкое указание о траектории движения страны, пишет газета, но получили "раскол, в результате которого президент Трамп был изгнан, однако демократическое большинство в Палате представителей сократилось, и республиканцы, возможно, сохранят большинство в Сенате". Избиратели, судя по всему, не дали мандата на правление ни левым, ни правым, а лишь сформулировали "не очень ясный" призыв оставить позади хаос, ассоциируемый с Трампом, заключает газета. То, что мандата на правление не получили ни демократы, ни республиканцы, никто не оспаривает. Однако выборы были больше чем референдумом о выдаче мандата на правление – речь шла, образно говоря, о мандате на определение будущего страны.

Возможно, впервые за десятилетия демократы шли на выборы под ясными лозунгами создания более справедливого общества. Уникальная волна событий, предшествовавших голосованию, казалось, несет их к победе. Пандемия коронавируса и сотни тысяч её жертв в США давала сильный аргумент сторонникам создания новой государственной системы медицинского страхования. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его ареста полицией и массовые протесты вперемешку с беспорядками, прошедшие по всей стране, дали основания для призывов к выкорчевыванию так называемого системного расизма, которым, согласно утверждениям демократов, поражены многие государственные структуры, прежде всего полиция. Рекордная, выше, чем во времена Великой депрессии, безработица, последовавшая за вынужденной приостановкой экономической активности в стране, подкрепляла традиционный аргумент Демократической партии о том, что преуспевающие должны вносить больший вклад в поддержку малоимущих, выплачивая больше налогов. Сенсационный успех на первичных выборах прогрессистского кандидата Берни Сандерса обещал демократам поддержку молодежи, которой, если верить прогрессистскому крылу партии, вполне симпатичны идеалы так называемого "демократического социализма".

Именно мандата на определение будущего страны запрашивали демократы, - и не получили его. Марк Пенн, глава небольшой социологической группы Harris Poll, в прошлом игравший видную роль в предвыборных штабах Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, приводит в газете Wall Street Journal интереснейшие данные, полученные в ходе экзит-поллов. Главный – Америка остается, если можно так выразиться, консервативно-центристским обществом. Только 24 процента проголосовавших причислили себя к либералам, в то время, как к консерваторам и умеренным себя отнесли по 38 процентов опрошенных. Причем за последние 6 лет ряды либералов поредели на 2 процента, в то время как к консерваторам примкнули 3 процента американцев. Байден победил на выборах благодаря голосам умеренных, 30 процентов которых поддержали кандидата демократов прежде всего из-за недовольства реакцией Трампа на пандемию коронавируса, пишет Пенн. Демократы, вопреки всем ожиданиям, потеряли несколько мест в Палате представителей из-за того, что избиратели увязывают их с непопулярными идеями: уменьшением финансирования полиции, увеличением налогов, ограничением на добычу нефти и газа, открытием границ.

Не исключено, что самым важным результатом выборов станет разоблачение мифа о безнадежном расколе американского общества

Возможно, чистейшему тестированию идея "полевения" американского общества была подвергнута во время этих выборов в Калифорнии, надежном бастионе Демократической партии, где вкупе с выборами были проведены референдумы по нескольким вопросам. Прогрессистское крыло партии сделало ставку на отмену поправки к конституции штата, принятой почти четверть века назад, запрещавшей использование расовых преференций в государственных учреждениях, в том числе, при приеме на учебу в престижнейший университет. В пользу отмены поправки выступила кандидат в вице-президенты Камала Харрис, весь калифорнийский демократический политический истеблишмент. Результат: 56 процентов избирателей высказались за сохранение поправки. Калифорнийцы отвергли и попытку исключить из конституции ограничения на увеличение налогов на коммерческую недвижимость. Этот доход сторонники поправки предлагали направить на финансирование социальных программ. Иными словами, сравнительно скромный по своим задачам прогресситский эксперимент по построению справедливого общества в Калифорнии, под которым подписался партийный истеблишмент, был отвергнут.

Не исключено, что самым важным результатом выборов станет разоблачение мифа о безнадежном расколе американского общества. Судя по всему, подавляющее число американцев отвергает радикальные перемены, оно придерживается центристских или консервативных взглядов. Как некогда заметил кто-то из комментаторов, американское общество не расколото, расколот политический класс. И этот класс ведет собственные битвы, подогреваемые столь же расколотой прессой, почувствовавшей, особенно в последние 4 года, вкус к бою без правил.

Официальное признание Байдена победителем на президентских выборах, которое выглядит неизбежным, поставит его перед трудным выбором. Его сторонники из левого крыла партии уже тянут его в свою сторону. Дядя Джорджа Флойда Джастин Блэйк в обращении, опубликованном британской Guardian напоминает Байдену, что активисты группы Black Lives Matter помогли ему победить на выборах, он обязан вернуть им аванс, "признав бедность и расизм пандемиями". Активисты Демократической партии ждут от него выполнения обещаний превратить Америку в страну с "зелёной экономикой" и с частично государственным здравоохранением. Сам же он пока лишь говорит о намерении объединить страну.

Цена неверного выбора может быть крайне высока для Демократической партии. Если Байден промахнется в выборе приоритетов, демократы могут потерять не только центр и правый фланг американского общества, но и рабочий класс. Трамп уйдет, а трампизм, как признают даже его противники, останется. Для сторонников Трампа это не ругательное слово. За четыре года Республиканская партия под водительством Трампа всё больше выглядит партией рабочего класса, ратующей за развитие отечественного производства, впервые за десятилетие обеспечившей рост реальных доходов для американцев и отвергающей неограниченный экономический глобализм. Эти люди почти наверняка предпочтут "трампизм" "прогрессизму".

Юрий Жигалкин – корреспондент Радио Свобода в США



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции