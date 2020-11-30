Кремль: вывод войск РФ из Приднестровья чреват дестабилизацией

Избранный президент Молдавии Майя Санду вновь высказалась за вывод российских войск из самопровозглашённой Приднестровской республики. На пресс-конференции в Кишинёве в понедельник Санду сказала, что намерена вести с Россией диалог по этому вопросу, отметив, что ранее Москва демонстрировала "открытость" для таких переговоров.

Санду, кандидат от проевропейской оппозиционной партии, одержавшая недавно победу над действующим президентом Игорем Додоном, поддерживавшим хорошие отношения с Кремлём, отметила, что в Приднестровье размещены две группы российских военных. Одна из них занята охранной военных складов в посёлке Колбасна. Санду подчеркнула, что эти военные находятся там без какого-либо соглашения с Молдавией и должны быть выведены вместе с боеприпасами, которые хранятся на складах. Вторая группа - это российские военные, которые входят в состав миротворческих сил. По мнению избранного президента Молдавии, миротворческие силы можно было бы заменить гражданской миссией ОБСЕ, поскольку угрозы возобновления вооружённого конфликта нет.

Слова Санду прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что изменение статус-кво в Приднестровье может привести к "серьёзной дестабилизации". При этом Песков прямо не отверг возможность обсуждения дальнейшей судьбы российских военных.

Майя Санду вступит в должность президента Молдавии в декабре. В ходе избирательной кампании она воздерживалась от прямой критики России, и по-прежнему заявляет, что выступает за хорошие отношения с Москвой - но не в ущерб сотрудничеству Молдавии с ЕС.