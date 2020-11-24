Смена власти в Республике Молдова: победа демократии и поражение Кремля. Эфир в 20:30

Первые задачи нового президента Майи Санду Виталий Портников обсуждает с Оазу Нантоем, депутатом парламента Республики Молдова, и Леонидом Литрой, старшим аналитиком Центра «Новая Европа». Эфир в 20:30.
Оазу Нантой и Леонид Литра об итогах второго тура президентских выборов
Первые задачи нового президента Майи Санду Виталий Портников обсуждает с Оазу Нантоем, депутатом парламента Республики Молдова, и Леонидом Литрой, старшим аналитиком Центра «Новая Европа». Эфир в 20:30.
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