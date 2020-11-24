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Дороги к свободе

Смена власти в Республике Молдова: победа демократии и поражение Кремля. Эфир в 20:30

Майя Санду

Оазу Нантой и Леонид Литра об итогах второго тура президентских выборов

Первые задачи нового президента Майи Санду Виталий Портников обсуждает с Оазу Нантоем, депутатом парламента Республики Молдова, и Леонидом Литрой, старшим аналитиком Центра «Новая Европа». Эфир в 20:30.

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