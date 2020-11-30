Сотрудник ФСО совершил самоубийство в Кремле

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания Baza, погибшего звали Михаил Захаров. Сообщается, что погибший работал в 5-м отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО. Baza пишет, что это подразделение занимается личной охраной президента России. Источник ТАСС утверждает, что погибший не отвечал за охрану главы государства.

Коллеги Захарова в разговоре с Baza, заявили, что причиной самоубийства могло стать "равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки".