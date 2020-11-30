Рабочие в Якутии устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Вахтовые рабочие, строившие компрессорную станцию №4 "Иван Москвитин" на газопроводе "Сила Сибири" в Алданском районе Якутии, устроили забастовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщает сайт Сибирь.Реалии со ссылкой на одного из вахтовиков. Информацию подтвердили в республиканском Следственном комитете и прокуратуре по Якутии.

Рабочие выложили в соцсетях видео, на котором около десятка вахтовиков заявляют о невыплате зарплаты и нарушении условий договора, заключенного ими с компанией из Ижевска. "ООО "Промконсалтинг" не выплатил нам отпускные и не заплатил за работу в выходные, хотя это при устройстве на работу нам обещали сотрудницы фирмы. Трудовые договоры мы получили только через неделю примерно после того, как привезли на объект", – сообщил рабочий. По его словам, телефоны руководства компании они сами искали в сети, поскольку контактных номеров предприятия им не предоставили. Ни с кем из руководства или кадрового отдела им поговорить не удалось.

Забастовка, по словам рабочих, длится с середины прошлой недели.

В апреле несколько сотен работников Чаяндинского месторождения в Якутии устроили серию митингов – рабочие пожаловались на плохие условия в поселке и на отказ выпускать их за пределы поселка.