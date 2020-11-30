Путин внёс в Госдуму закон о запрете двойного гражданства для госслужащих

Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатами Госдумы законопроект, согласно которому военнослужащим, сотрудникам органов государственной охраны и чиновникам государственной власти будет запрещено иметь иностранное гражданство и вид на жительство иностранных государств.

В случае принятия закона парламентом и Советом Федерации, перечисленные категории граждан, которые уже имеют иностранные гражданство или вид на жительство, будут обязаны в течение полугода либо отказаться от них, либо уйти с должности.

Отмечается, что документ внесён в Госдуму в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками к Конституции России, которые были приняты в июле.