На границе между Сирией и Ираком убит высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Муслим Шахдан, сообщает арабский телеканал Al Arabiya. По данным СМИ, автомобиль, в котором находился Шахдан, был атакован с беспилотника. Первыми об этом сообщили иракские источники. Иран пока не подтвердил и не опроверг гибель полевого командира.

Корпус стражей исламской революции – военная организация, в которой около 125 тысяч членов и которая подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Накануне в результате покушения был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Западные разведывательные службы подозревали учёного в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает. Иран обвинил в убийстве Фахризаде израильские спецслужбы и пообещал ответить. Официальный Израиль это пока не комментировал.