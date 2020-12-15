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Лицом к событию. Сахарные уста Владимира Путина

Лицом к событию. Сахарные уста Владимира Путина
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Лицом к событию. Сахарные уста Владимира Путина

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Заморозил цены на сахар, поздравил Байдена, что ответит про операцию ФСБ против Навального? Действия и бездействие президента РФ в канун его "прямой линии" анализируют экономический журналист Семен Новопрудский и политик, предприниматель Дмитрий Потапенко.

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