Время Свободы: "Массандра" по дешевке для банка под санкциями

Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США, но Дональд Трамп отказывается признать поражение*** Винзавод «Массандра» в аннексированном Крыму продан дочерней компании находящегося под санкциями банка «Россия»***Великобритания и ЕС могут не достичь до Нового года договоренности об условиях торгового договора после Брекзита