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Время Свободы: "Массандра" по дешевке для банка под санкциями

Время Свободы: "Массандра" по дешевке для банка под санкциями
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Время Свободы: "Массандра" по дешевке для банка под санкциями

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Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США, но Дональд Трамп отказывается признать поражение*** Винзавод «Массандра» в аннексированном Крыму продан дочерней компании находящегося под санкциями банка «Россия»***Великобритания и ЕС могут не достичь до Нового года договоренности об условиях торгового договора после Брекзита

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